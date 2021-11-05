陸秋糧豐收 連7年逾1.3萬億斤

中國國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲3日表示，中國秋糧收穫接近尾聲，全年豐收已成定局，產量將連續7年保持在1.3萬億斤以上，給大陸國內糧食市場供應奠定了堅實的物質基礎。

中新社報導，秦玉雲指出，目前，中國糧食庫存也保持較高水平。庫存總量充足，處於歷史高位。特別是小麥和稻谷兩大口糧品種占總庫存的比例超過70%。以小麥為例，在連年豐收的形勢下，庫存持續增加，目前可滿足1年半的消費需求，確保了榖物基本自給、口糧絕對安全。

他強調，中國社會儲糧層次更為豐富，庫存結構更加均衡。既有中央和地方政府儲備、最低收購價糧等政策性庫存，也有相當規模的企業商品庫存，還有不少的城鄉居民存糧。其中，政府儲備涵蓋了小麥、稻谷、玉米和大豆等主要糧食品種。

秦玉雲說，近年來，中央儲備規模穩中有增，結構和佈局不斷優化，守底線、穩預期能力不斷增強；地方儲備規模增加，口糧比例保持較高水平，米麵等成品糧儲備保障水平不斷提高。同時，企業商品庫存增加較多，小麥和稻谷商品庫存同比都增加了50%以上，有效增強了企業防範風險能力。

對於糧食供應保障能力，秦玉雲介紹說，中國糧油加工能力很強，每天可以加工稻穀150萬噸、小麥80萬噸，也就是說，如果按每人每天吃一斤糧測算，一天加工出來的米麵都够全國人民吃2天了。此外，中國應急保障能力也顯著增強，糧食應急加工企業達到5500多家，36個大中城市及市場易波動地區成品糧油庫存保障能力都在20天以上。

在國際市場，據國際有關機構預測，全球糧食產量保持高位，小麥產量7.8億噸、玉米12億噸、大米5.1億噸、大豆3.8億噸，均較上年有所增加。

秦玉雲強調，國際市場玉米、大豆價格較年內高點回落都在25%以上，為充分利用國際國內兩個市場、兩種資源創造了好的條件。