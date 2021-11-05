進博會台企不缺席 22家參展

受新冠疫情持續，台企參展第四屆中國國際進口博覽會（簡稱「進博會」）數量大減，包括外貿協會縮減至6家、高雄市世貿會展協會（簡稱「高世貿」）則縮減至16家，包括海瑞貢丸等食品、消費品台企參展。

儘管在疫情影響下，去年進博會採購成交金額仍達成726.2億美元，巨大商機讓少部分台企躍躍欲試。

貿協從去年參展的15家，縮減至今年6家：小城故事、伊莎貝爾、海瑞、怡佳、淳正、台灣藝品中心，並由貿協上海代表處員工為導購人員。

進博會新聞中心的智能機器人「時刻準備」提供服務。（中新社）

連續帶領台灣企業參加三屆進博會展的高世貿，這次不僅繼續參展，更攜手統芳生物科技，陳允寶泉等共16家台企，進駐上海市商務委認定的綠地全球商品貿易港。

高世貿理事長何玲玲表示，去年他們有19家台企來進博會參展，今年受新冠疫情影響少了3家，「我們從首屆就參與盛會，不因疫情動搖參加第四屆進博會的決心，因此如約而至，每家企業皆期盼能搭上進博會的快車，聯通全球貿易。」

已連續參加三屆進博會的南僑食品集團，今年也不缺席，上海市台協常務副會長、南僑食品董事長陳正文曾表示，自從2018年抱著學習觀摩的心情參展，就感受到進博會國際平台的高度和對企業而言的品牌效益，而每年簽約總金額也有所增加。

今年進博會比預期管制更嚴，規定只要進場，不管來自境外還是境內，都必須檢具48小時內核酸檢測證明、14天內足跡紀錄的合格健康碼，以及接種兩劑新冠疫苗證明才能進場。

今年進博會共有58個國家和3個國際組織參加國家展，其中有15個國家首次在國家展亮相，更有5個國家是首次參與進博會；而來自127個國家近3000家參展商亮相企業展，國別、企業數均超過上屆。

根據進博局統計，今年世界500強和行業龍頭企業參展回頭率超過80%，從首屆的578.3億美元意向成交額，到第二屆的711.3億美元意向成交額，再到第三屆在疫情影響下依然達成726.2億美元的合作意向，進博會的成績單穩步增長。

此外，因應新冠疫情，本屆進博會也首次將國家展搬到線上，只需動動手指，登錄第四屆進博會官網、小程序中的「線上ONLINE國家展」，或進入「隨申辦」App內「博隨申」服務專欄的「賞雲展」頻道，就可以足不出滬，近距離欣賞達芬奇的壁畫「最後的晚餐」等大師作品。