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聯合國大會一委員會通過大陸決議 籲勿濫用出口管制機制
聯合國大會一委員會表決通過由中國大陸提交的決議草案，草案呼籲不濫用出口管制機制。這是近30年來，中國大陸首次在聯合國提出並推動通過針對國際軍控裁軍問題的決議。
據港媒香港電台報導，決議強調，各國享有以和平為目的進行設備、材料以及科學技術交流的不可剝奪的權利，應在履行防止大殺傷力武器及其運載工具擴散義務的前提下，採取切實措施促進以和平為目的的國際合作。
決議也又敦促，現有防擴散出口管制機制保持開放透明，不對廣大發展中國家實現可持續發展造成限制。
中國常駐聯合國副代表耿爽發言時表示，現有出口管制機制設立的初衷好，但卻時常被濫用，對正常的經貿與科技合作造成干擾和限制，不少發展中國家深受其苦。
大陸外交部發言人汪文斌則表示，決議的通過對維護各國和平利用科技的合法權益、推動科技紅利普惠共享、妥善應對科技發展帶來的安全挑戰具有重要意義。
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