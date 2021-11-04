大陸學者：對台獨頑固分子 大陸將依法嚴懲終身追責

在蔡英文總統雙十談話和接受CNN專訪後，兩岸關係更加緊張，大陸學者稱，民進黨當局加緊勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是兩岸關係緊張動蕩的根源，是台海和平穩定的嚴重威脅，如果執迷不悟、不收斂、不收手，只會把台灣同胞推向災難深淵。

海峽兩岸關係研究中心4日在京召開涉台專家學者座談會，與會專家學者認為，蔡「雙十講話」中，拋出「四個堅持」，核心是所謂兩岸「互不隸屬」，本質是要把台灣從中國分裂出去，讓台灣完全自外於中國，最終達到實現「台獨」的目標。

這一論調是將陳水扁的「一邊一國論」、李登輝的「特殊的國與國論」以及民進黨的「台灣前途決議文」加以揉合，是赤裸裸地販賣「兩國論」，嚴重違背兩岸關係歷史、法理和現實，企圖改變台海現狀，在謀「獨」道路上邁出危險一步。

據官媒中國台灣網，學者稱，蔡英文總統近日在接受CNN採訪時，一方面再次標榜民主，把大陸反對「台獨」的正義行動誣稱是「威脅」，並揚言要發展台灣軍力對抗大陸，還證實「美國軍人在台」，聲稱對美「協防台灣」有信心，妄圖挾洋自重、以武謀「獨」，充當西方反華勢力遏制中國發展的「馬前卒」；另一方面又惺惺作態，製造願意與大陸對話的假象，推卸其造成台海形勢持續複雜嚴峻的責任，企圖誤導台灣民眾，欺騙國際社會。

報導稱，大陸學者表示，台灣是中國的一部分。1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土完整從未分割也絕不允許分割。「台獨」是一條走不通的絕路。民進黨當局無論以任何方式、任何名義、通過任何手段謀「獨」，企圖改變台灣是中國一部分的事實，都是不可能得逞的。「台獨」分子數典忘祖、背叛祖國、分裂國家註定沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。對「台獨」頑固分子，大陸將依法嚴懲，終身追責。70多年來的兩岸關係雖然歷經曲折，但始終朝著統一方向前行。

學者強調，中國大陸發展進步是決定兩岸關係走向的關鍵因素。解決台灣問題的時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，主導權主動權始終掌握在祖國大陸這一邊。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結，這是歷史定論，也是歷史必然。

來自大陸中國社科院台灣研究所和近代史所、全國台聯、全國台研會、人民大學、北京聯合大學、國際關係學院、廈門大學等單位的專家學者，深入分析民進黨當局近期系列言論，揭露其謀「獨」挑釁的政治本質和嚴重危害，呼籲兩岸同胞堅決反對和遏制「台獨」。