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雙城論壇擬照辦 陸委會：應聚焦市政交流

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
2020年台北、上海雙城論壇首度以視訊方式進行，當時台北市長柯文哲（左二揮手者）等人，與上海市長龔正在開幕式透過螢幕相互揮手致意。本報資料照片
2020年台北、上海雙城論壇首度以視訊方式進行，當時台北市長柯文哲（左二揮手者）等人，與上海市長龔正在開幕式透過螢幕相互揮手致意。本報資料照片

台北上海雙城論壇今年受疫情延宕，傳出擬於12月初透過線上方式舉辦，整體時間也縮短，以主論壇專題演講為主。對此，陸委會發言人邱垂正4日表示，支持合於規範，秉持對等尊嚴，不預設任何前提的兩岸交流，呼籲論壇應聚焦市政交流本質，相信台北市政府會妥善安排。

邱垂正指出，陸委會將持續與台北市政府保持聯繫，並提供必要的協助，至於籌辦過程宜由台北市對外說明。

對於雙城論壇的舉辦，台北市長柯文哲4日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪時說，雙城論壇是兩岸兩個重要城市交流，不涉及統獨及主權，這個層面上，可以定義為解決面對的問題，面對問題解決問題。

柯文哲表示，他還是主張辦，大陸方面態度也是能辦就辦，並說還是要線上，因為「不太可能去關十四天，回來關十四天，大家也不想，但至少維持關係」。柯文哲也坦言，這種東西很政治，辦不辦也不是上海決定，還需要批准。

就陸方立場，上海台灣研究所常務副所長倪永杰表示，在兩岸斷流、停擺甚至倒退的情況下仍持續召開雙城論壇，若聚焦防疫合作、經濟恢復等主題討論，內容深化，形式新穎，很有價值。他提到，柯文哲也可藉此講講他在疫情下的兩岸主張。

雙城論壇 柯文哲 北市

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