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放寬兩岸交流管制涉那些公權力？兩岸協議主管機關皆之

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照片

陸委會主委邱太三日前表示，在疫情緩和後，逐步放寬兩岸交流管制，並願率先提議雙方公權力單位事務互動溝通。其中所涉及的公權力單位有哪些？陸委會發言人邱垂正今進一步說明，凡是涉及人民權益與福祉，兩岸協議的主管機關皆屬之。

邱垂正在今日的線上例行記者會上指出，我方研議逐步調整目前兩岸因防疫措施所受到的交流限制。兩岸人民因往來交流衍伸很多問題，這都與人民權益福祉切身相關。而所涉及面相包含雙方已簽屬的協議的領域，這都需要兩岸有關部門站在以民為本，為人民解決問題的立場來積極面對。

他解釋，所謂「公權力單位事務溝通」，指凡是涉及人民權益與福祉，兩岸協議的主管機關皆屬之。

對於現今疫情的評估，邱垂正指出，目前國際疫情嚴峻，也持續發生境外移入Delta變異株突破性感染事件，行政院長蘇貞昌在11月1日的擴大防疫會議上指示，維持邊境管制政策，同時關注到大陸14個省市爆發多例本土確診病例。

他強調，未來會配合指揮中心，在兼顧國內防疫措施與兩岸交流兩個面向，整體評估國內疫情能量，國際疫情發展，與兩岸互動等情勢，持續檢討兩岸人員往來事項，循序漸進調整。

疫情 邱垂正 陸委會

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