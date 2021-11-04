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聯想集團前9月淨利年增逾6成 上半年更創歷史新高

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
聯想集團4日公布截至9月的2021/22財年第二財季業績，淨利年增逾6成。（圖／取自界面新聞）
聯想集團4日公布截至9月的2021/22財年第二財季業績，淨利年增逾6成。（圖／取自界面新聞）

大陸電腦生產龍頭「聯想集團」4日公布2021/22財年第二財季（截至9月）業績，淨利年增逾6成；上半年增速則高達87%，創下歷史新高，且三大業務均實現了創紀錄的收入。

聯想發布在香港聯交所的公告指出，截至9月底止三個月及六個月，聯想集團淨利分別為5.12億美元（約新台幣144.13億元）和9.78億美元（約新台幣275.3億元）；收入分別為178.69億（約新台幣5030.12億元）及347.98億美元（約新台幣9795.64億元），分別較去年同期上升23%及25%.

聯想集團表示，集團透過高增長和高利潤率的機會，使集團將淨利潤率提升一倍的中期目標進度符合預期。除了新冠肺炎疫情爆發期間全球經濟經歷短暫低迷期外，毛利率和淨利潤率在過去四年逐年增長。

聯想指出，得益於核心業務優勢的推動，集團淨利潤率創造了一個新的里程碑，達2.8%。

而集團三大核心業務都實現了亮麗的業績增長，其中SSG方案服務業務集團營業額達到人民幣88.2億元，年增30%，利潤年增32%，達人民幣18億元；ISG基礎設施方案營業額達人民幣127億元，年增34%，接近盈虧平衡；IDG智能設備業務營業額達到人民幣992億元，年增21%，營運利潤達人民幣75.4億元，年增34%。

聯想預計，集團智慧手機業務將主力維持在北美和歐洲的強勁增長勢頭，同時保持在拉丁美洲領先的市場地位。智能設備業務集團計畫加快投資步伐，在包括快速增長的配件市場等領域取得勝利。

聯想還指出，董事會已檢討本公司人力資源組織規畫，並認為現階段（董事長）由楊元慶繼續擔任該兩個職務最為合適及符合本公司的最佳利益，因可維持本公司戰略執行的連續性及業務運作的穩定性。

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