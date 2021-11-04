大陸國家氣象中心預測 今冬台灣降雨將偏少2～5成

大陸國家氣候中心4日公布對今年冬季（2021年12月至2022年2月）的氣候趨勢預測結論指出，今年冬季影響中國的冷空氣活動頻繁，勢力偏強，中東部地區氣溫總體以偏冷為主，降水總體則將呈現「北多南少」分布。

這份報告文字部分並未特別提及台灣，但氣溫預報圖顯示，台灣今年冬天氣溫將和常年持平；降水預報圖則顯示，台灣今年冬天降雨恐將比常年減少20%至50%。

根據大陸國家氣象中心微信公眾號發布的消息，中國氣象局專家分析研判認為，今年冬季中國大陸中東部氣溫總體呈偏冷特徵，季節內冷暖波動大，降水總體呈「北多南少」分布。

報告預估，今年冬季，遼寧、內蒙古中部、北京、天津、河北、山西、陜西北部、河南北部、山東、新疆北部等地氣溫將偏低1～2℃。

其中，今年12月，除東北、內蒙古東部等地氣溫偏低外，中國大陸其餘大部分地區氣溫將接近常年同期或偏高。

但明年1-2月冷空氣活動將明顯轉強，中國中東部大部分地區氣溫可能較常年同期偏低，發生階段性極端強降溫事件的可能性大，東北、華北、西北地區東部、新疆北部等地可能出現階段性強降溫、強降雪過程，西南地區東部、江南西部等地可能發生階段性低溫雨雪冰凍天氣。

預測並指出，今年冬季，大陸東北地區北部、華北大部、黃淮北部、西北地區東部、西南地區北部、新疆北部等地降水會較常年同期偏多，但江蘇南部、安徽南部、上海、浙江、福建、江西、湖南南部、廣東、廣西東部、海南、西藏南部等地降水恐偏少2～5成。

大陸國家氣候中心表示，今冬將形成一次弱至中等強度的「拉尼娜事件」（反聖嬰現象），但其後期演變趨勢和氣候影響還存在一定不確定性。加上影響中國氣候的因素非常複雜，預測難度大，因此氣象部門會密切監視天氣氣候變化，及時提供滾動訂正的氣候預測。