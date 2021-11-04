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瑞銀預期 大陸第4季GDP增速恐降至2.7%

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
瑞銀預期大陸第4季GDP增速恐降至2.7%。圖河北唐山一家化纖廠。新華社
瑞銀預期大陸第4季GDP增速恐降至2.7%。圖河北唐山一家化纖廠。新華社

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，預計中國大陸今年第4季GDP實際按年增速可能會進一步放緩至2.7%，不過環比增速應較第3季有所反彈。

據香港信報財經網報導，張寧估計，大陸即將公布的10月經濟數據將顯示房地產新開工、銷售、投資按年增速均較9月走弱。近期疫情反彈、相關活動限制再度收緊，社會消費品零售按年增速可能再次放緩，出口按年增速也可能小幅回落。工業生產按年增速可能從9月的低位小幅回升，基建投資按年跌幅收窄。

張寧表示，隨着大陸經濟下行壓力加大，預計財政政策有望在今年第4季和明年年初更明顯發力，包括專項債發行提速、地方項目審批加快、對地方政府融資平台融資的管控小幅放鬆等。

另，據新華社報導，大陸總理李克強2日主持召開國務院常務會議。會議提出，對一些地方減稅降費打折扣、大宗商品價格高漲推升成本、拖欠中小微企業帳款等問題，要採取措施推動解決。

會議還要求，解決好地方拖欠義務教育教師工資和醫療等問題，同時回應群眾關切，做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩價工作，保經濟平穩運行和就業穩定。

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