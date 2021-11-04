江蘇引發民眾搶購的「物資儲備建議清單」列了什麼？

先是商務部發文呼籲大陸民眾「儲存一定數量的生活必需品」，隨後，「江蘇省家庭應急物資儲備建議清單」又在網路上流傳開來，引發江蘇常州3日出現搶購潮，不少當地民眾紛紛趕往超市採買糧油、蔬菜、衛生紙等生活物資，導致結帳口大排長龍，有人甚至一口氣買了300公斤的白米。

據大陸《財新網》報導，江蘇省應急管理廳證實確曾發布這份「清單」，是由該廳救災和物資保障處於今年10月22日下發的。

江蘇省應急管理廳稱，發布這份清單主要是針對今年大陸全國範圍內極端天氣頻發和自然災害增多的情況，特別是進入「十四五」時期，結合落實江蘇省綜合防災減災規劃，在充分調研、借鑒各地好的做法基礎上推出的，旨在提高社會公眾防災減災意識和自救互救能力，屬於正常工作安排。

《財新網》指出，事實上，「家庭應急物資儲備建議清單」並非江蘇首創，也不是近期才提出。北京早在2014年5月就曾公布「北京市家庭應急物資儲備建議清單」，湖南今年6月也曾發布這項清單，廣州則在今年8月11日公告。

那麼，究竟大陸官方建議民眾儲備的應急物資有哪些？以江蘇省這次公布的清單為例，分為「基礎版」和「擴充版」，各有三類13項及四類29項。

其中「基礎版」的三大類分別為：應急物品、應急工具、應急藥具。應急物品包括：手電筒；救生哨；食品；毛巾、紙巾/濕紙巾；帳篷、雨具、充電寶等七項。

應急工具包括：多功能組合剪刀；呼吸面罩；逃生繩；滅火器/防火毯等四項。

應急藥具則有：常用藥品；醫用材料等兩項。

除江蘇常州外，北京、河南鄭州等地近日也傳出有民眾搶購生活物資的情況。為此，大陸國家糧食和物資儲備局3日特別出面安撫民心，強調中國大陸當前庫存總量充足，處於歷史高位，國內糧食市場供應完全有保障。

大陸國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲說，以小麥為例，在連年豐收的形勢下，大陸小麥庫存持續增加，目前可滿足中國大陸1年半的消費需求。