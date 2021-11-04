大陸房地產業危機四伏 恒泰地產坦言有困難但否認破產

大陸房地產行業危機四伏。面對坊間破產重整傳聞，安徽省恒泰房地產開發有限責任公司（簡稱「恒泰地產」）3日發布聲明強調「完全失實」，但坦言「目前確實遇到了前所未有的困難」，並稱將全力以赴復工復產、保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營。

據澎湃新聞報導，聲明指出，公司目前確實遇到了前所未有的困難，但公司堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產、保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶的合法權益。

中國執行信息公開網顯示，到今年10月18日，恒泰地產被各地法院列為執行人的記錄已達20多次，其中，兩次列為失信被執行人（指被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務）。最近的一份執行公告顯示，9月22日，恒泰地產因拖欠借款及未支付電子商業承兌匯票等情形被列為失信被執行人，執行標的人民幣2,237.1萬元。

此外，有媒體報導，恒泰多個房地產項目已因資金問題停工。其中，湖南長沙的「恒泰．湘壹府」，自去年下半年因資金問題停工；青島膠州的「上合達觀天下二期」，有業主反映工地處全面停工狀態；無錫錫山的「恒泰悅璟府」項目停工，售樓處人去樓空。

在暴露危機前，恒泰地產一直有著年營收衝上人民幣千億元的發展目標。2017年，恒泰地產董事長程宏接受媒體採訪時曾表示，恒泰計畫3年衝上大陸全國房企50強，5年達成人民幣1,000億元的目標。

地產行業研究機構「克而瑞」公布的數據顯示，恒泰集團2018年以人民幣220.3億元的銷售額，位列中國大陸房企第98名，該銷售額年增115.77%；2019年，恒泰集團銷售人民幣203億元，位列房企99名，銷售業績止步不前。

程宏在2020年的元旦寄語中，也沒再提出「千億」等字眼。按照克而瑞公布的「2021年1-9月中國房地產企業銷售榜TOP200」顯示，今年前九個月，恒泰集團以人民幣86.2億元的銷售額位列房企第148名，已淡出100名梯隊。