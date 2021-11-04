數位轉型 廣東、上海、北京居前三

騰訊研究院聯合騰訊雲3日在武漢召開2021騰訊數字（台灣稱為數位）生態大會，發布「數字化轉型指數報告2021」。報告顯示，廣東、上海、北京位列中國大陸數位化轉型指數前三甲，武漢、南京、天津等新一線城市成為數位化新主力。

中新社報導，當前，數位經濟已被視為拉動經濟增長的新引擎，以雲計算、物聯網、5G、人工智能、大數據為代表的數位技術正加速發展。報告對中國大陸351個城市和18個主要行業的數位化轉型進行全面評估。結果顯示，中國大陸數位化轉型指數持續走高，在2021年一季度達到307.26，同比增長207.4%，用雲量（雲計算指數）和賦智量（AI指數）持續增長，年增長量分別達57%和93%。

報告指出，中國大陸的數位化發展有兩大特徵：一是由城市群引領，其中珠三角、京津冀、長三角和成渝四大城市群是發力數位化的先導引擎；二是中部地區增速異軍突起，其中，河南、湖北、湖南數位化指數規模和增速均位列大陸前十。

行業方面，數位原生行業的規模明顯領先傳統行業，其中電商、金融、文創三大細分行業規模最大、最具典型性，成為推動中心城市產業數位化發展的中堅力量。

報告稱，伴隨新型基礎設施加速普及，傳統行業數位化轉型也呈高速增長。增速排名前十的行業中，廣電、醫療、製造、教育、零售和能源等傳統行業占據6席。

報告指出，隨著疫情趨穩，各行業數位化緊迫性降低，轉型進程可能放緩。未來的數位化轉型，將進入一個動力與壓力並存的時期，行業需要營造良好的空間和環境，以便發掘更多長期性的、剛需型的場景，鼓勵數位經濟與實體經濟的融合、共生與創新。