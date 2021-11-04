江蘇新批台資 今年8個月近500項

江蘇省台辦3日披露，2021年1至8月，江蘇全省新批台資項目近500個。

中新社報導，統計數據顯示，今年1至8月，江蘇全省新批台資項目近500個，協議利用台資超過36億美元，實際到賬台資超過13.5億美元，總投資千萬美元以上台資項目超60個。蘇台貿易額達394.15億美元，同比增長24.4%。

截至今年8月，江蘇全省累計批准台資項目超2.93萬個，實際到賬台資超840億美元，投資千萬美元以上項目超6500個。

當前，江蘇各地台資大項目發展勢頭強勁。台積電南京廠2020年完成產值62.9億元（人民幣，下同），並吸引了250多個產業鏈上下游項目跟進投資；友達光電新近增資18億美元建設低溫多晶矽顯示面板項目，成為昆山外資單體投資最大的產業項目；蘇銀凱基消費金融公司在昆山花橋掛牌，成為江蘇省首家具有兩岸特色的消費金融企業。

新冠肺炎疫情發生後，針對台企資金周轉困難、融資需求增加，江蘇省台辦會同江蘇銀行聯合推出綜合金融服務方案，明確在2020年至2022年間，累計提供不少於100億元的授信額度，並專項安排信貸規模支持台企復工復產，中小微台企最高可獲得額度200萬元的線上信用貸款，現已發放貸款超23億元。

從2016年到2021年上半年，江蘇全省累計服務台灣青年創業項目近1300個，服務台灣青年實習就業創業超過1.7萬人次。自2019年設立江蘇省台灣青年實習獎助學金以來，累計總共為176位台灣青年發放獎助學金88萬元。

江蘇省台辦主任練月琴表示，江蘇省長期秉持「台商就是蘇商、台企就是蘇企」的理念，推動同等待遇政策在江蘇落地落實落細，團結、支持台胞主動融入和積極服務兩岸經濟社會融合發展大局。