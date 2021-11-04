深圳外貿正增長 前3季達2.51兆元

深圳海關近日披露，今年前三季度，深圳市外貿進出口總值2.51兆元（人民幣，下同），同比增長15.2%。其中出口1.35兆元，增長13.5%；進口1.16萬億元，增長17.2%。

值得一提是，深圳市單月進出口自去年11月以來，已連續11個月保持同比正增長，其中今年8、9月份單月進出口連續超過3000億元。

新華社報導，據深圳海關統計分析處介紹，前三季度深圳市外貿具體呈現以下特點，首先是貿易結構持續優化。一般貿易產業鏈更長、附加值更高、更能反映企業自主發展能力，前三季度深圳市一般貿易進出口1.26兆元，增長14.5%，超過同期深圳市進出口的50%。

貿易夥伴部分，深圳前十大貿易夥伴進出口合計占總體的77.3%，對香港、東協國家、台灣和歐盟亦呈兩位數增勢；企業性質方面，民營企業進出口規模穩居首位，達1.54兆元，增長17%，超過同期深圳市進出口的61%，比重較去年同期提升1個百分點。

出口產品方面，消費類電子電器產品增長明顯。機電產品出口1.08兆元，增長21.5%，占同期深圳市出口的近8成，比重較去年同期提升5.3個百分點；進口方面，機電產品進口9216.8億元，增長12.9%，占同期深圳市進口的近8成，其中積體電路、電工器材延續兩位數增長態勢。