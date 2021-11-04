中移動5G用戶 明年拚突破4億戶

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國移動市場經營部副總經理首建國2日在廣州舉行的泛終端全渠道聯盟暨智慧家庭生態合作論壇表示，2022年中國移動將力爭實現5G終端用戶突破4億、家庭物聯網連接數超3.7億。

中新社報導，首建國表示，中國移動2022年將加快推動兩個生態的升級。一是通過「產品升級、渠道升級、服務升級、模式升級、賦能升級」五方面，全面升級泛終端全渠道聯盟生態，力爭2022年銷售泛終端超過6000萬部（其中手機2500萬部），實現泛終端銷售收入破千億（人民幣，下同）。

二是通過「HDICT（家庭信息服務解決方案）數智生活+」計畫，全面升級智慧家庭生態。重點聚焦泛安全、健康養老、全屋智能、智慧社區、智慧教育、家庭辦公等場景，推動產品形態從單一產品向場景化、一體化信息化解決方案轉變。2022年計畫發展HDICT客戶超4000萬，助力中國移動家庭市場收入超千億元。

中國移動副總經理簡勤致詞時表示，今年，中國移動攜手產業合作夥伴，加快泛全聯盟建設和家庭市場運營的創新發展。目前，中國移動寬帶用戶規模已超2.3億，寬帶電視用戶規模超1.7億，持續保持行業領先。同時，智慧家庭領域實現突破，路由器年銷量超過2600萬、安防設備年銷量超1600萬、語音遙控器年銷量超3000萬。

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