台博會電商直播 大同電鍋成亮點

「2021廣州台灣商品博覽會」日前在琶洲開幕。本屆台博會參展台資企業近300家，由廣州市台辦、市協作辦主辦，廣州市台資企業協會承辦，設置台協形象館、台青館與電商直播館等展區，採取線上、線下結合形式舉辦，行銷台灣品牌產品。

本屆設置「電商直播館」，結合疫情防控要求，展會一改以往線下展會的傳統模式，採用「實體展覽+雲端商城」形式進行。其中「不是台北姐妹淘」直播間，係由台商優市網與華青媒（廣州）新媒體有限公司、台灣經典家電品牌大同公司共同合作，進行電商直播。華青媒旗下品牌「不是台北姐妹淘」主持人楊承瑄於現場透過跨境直播、活動轉播介紹並支持多個台灣品牌，諸如大同電鍋、牛頭牌沙茶醬、天王星鐘表等產品，替台灣企業做服務化轉型。

台灣家喻戶曉的「大同電鍋」，是本次電商直播間的亮點產品之一。台灣家電領導品牌大同（股份）公司，是始終尊重傳統、秉持百年匠人精神的經典品牌。大同（股份）公司處長卓建羽表示，現在公司進入大陸市場，要選擇滲透性最高、最快、最有效率，並且在品牌上要有代表性、有技術含量的產品，因此以電商直播的方式，利用大同電鍋來與大陸消費者接觸，再慢慢將其他系統帶進來。

此外，台灣老字號「牛頭牌」沙茶醬也是本次展會的明星產品之一。牛頭牌華南區總經理徐嘉澤表示，在做大陸市場推廣時，會想用引導的方式，讓更多大陸消費者瞭解台灣牛頭牌，「很感謝台協、朋友的幫忙，能借這次活動，作爲參展商積極推廣牛頭牌的各系列產品，希望能有機會像台灣一樣做到每家每戶至少有一瓶沙茶醬，讓大家知道牛頭牌有很美味的調味料。」

本次台博會展區也擁有許多來自台灣的美食品牌。台灣特色乾麵品牌「老媽乾麵」參展其中，採購總監黃明逸表示，感謝擁有這樣一個平台，來展銷商品，希望經過這次展會，能藉由台灣的食品讓大陸民眾瞭解台灣的食文化，見證到台灣人良善之風，「儘管因爲疫情來看展的人不多，但是大家還是會把握機會，也因此攤位和攤位間的互動反而多了。」

台灣團隊「廣州勵途食品有限公司」展銷咖啡產品，營銷總監郭怡吟表示，現在喝咖啡的人越來越多，作爲參展商之一，想讓更多人瞭解咖啡的文化，「接下來可能會先試大陸市場的水溫、人們對咖啡的接受程度，隨後推出濃縮咖啡、罐裝咖啡等產品，讓更多人接受。」