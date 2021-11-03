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恒大拼自救！稱近4月完成184個建案交付

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國恒大集團陷入債務危機，力拼自救。圖／取自每日經濟新聞
中國恒大集團陷入債務危機，力拼自救。圖／取自每日經濟新聞

中國恒大集團自9月債務危機加劇以來，何時能完成「復工復產」，確保房地產項目穩定交付受到關注。據恒大3日在官方微信發布數據顯示，今年7到10月，恒大共完成546個批次交樓工作，涉及184個不同項目、57,462戶業主，重申「保交樓」是集團頭等大事。

但按月分來看，恒大7月交樓項目105個，戶數20980戶；8月交樓項目85個，戶數21106戶；9月交樓項目48個，戶數7808戶；10月交樓項目39個，戶數7568戶。換算9、10月交付房地產項目數，較前兩個月銳減過半，戶數更僅約3成6左右。

不過，恒大在官方微信強調，「保交樓」是恒大集團頭等大事，集團上下全體員工誓以最大決心、最大力度確保工程建設，保質保量完成樓盤（建案）交付。

在此之前，恒大董事局主席許家印在10月22日的集團復工復產專題會上，宣布化解風險自救的三大戰略決定，一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；三是10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

另一方面，恒大原欲以港幣200.4億元，出售旗下恒大物業50.1%的股份予合生創展，但最後破局，在沒有「及時雨」的情況下，恒大的資金周轉情況受到關注。

值得注意的，據《第一財經》報導，大陸房地產企業的融資環境已逐步恢復常態，不若先前的過度收縮。報導引述數據指，10月份大陸房地產貸款投放規模，預計較9月增加人民幣1,500億元到2,000億元左右。

報導稱，近一段時間以來，由於個別大型房地產企業風險暴露，金融機構對房地產行業的風險偏好明顯下降，出現一致性的收縮行為，是市場主體的應激反應，房地產開發貸款增速也出現較大幅度下滑；隨後，大陸監管層密集發聲，向市場傳遞維護房地產市場健康發展、避免發生系統性風險的信號。

房地產 恒大 債務危機

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