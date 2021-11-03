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人行易綱：進一步完善金融領域個資保護

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行行長易綱。新華社
中國人民銀行行長易綱。新華社

中國人民銀行大陸央行）行長易綱3日預告，大陸未來會進一步完善金融領域個人訊息保護的法律制度，並加大對個人訊息保護的監管力度。他說，個人訊息保護需要加強國際合作，最終目的是促進數據的合理使用。

易綱3日在香港金融科技周上，發表視訊演說，表示2005年以來，大陸當局在反洗錢、消費者權益保護和徵信等領域，陸續推出了個人訊息保護相關制度。

他表示，近年來，官方著力治理金融活動中對個人訊息的過度收集現象，以及不同意提供個人訊息就無法獲取服務的「霸王條款」。同時，督促提供金融服務的各類機構嚴格按照合法、正當、最小必要原則收集、使用和保管客戶訊息。

對於未來的監管方向，易綱說，會進一步完善金融領域個人訊息保護的法律制度，並加大對個人訊息保護的監管力度。他表示，目前，中國個人訊息保護法律體系已經初步建立，政府部門將依法實施公平監管。

易綱還表示，當前，個人訊息流動隨著金融科技的發展具有跨界、混業和跨區域的特點，需要各國的立法司法和行政當局在反壟斷、數據監管和消費權益保護等方面加強合作和監管協調，尤其是要在個人訊息保護的國際標準制定上通力合作。

易綱 中國人民銀行 大陸央行

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