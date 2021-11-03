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騰訊首次披露三款自研晶片 一款已試產

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
2021騰訊數位生態大會上，首次披露三款自研晶片。圖源：IT之家
2021騰訊數位生態大會上，首次披露三款自研晶片。圖源：IT之家

騰訊今〈3〉日在2021騰訊數位生態大會上，首次披露三款自研晶片已經取得進展，分別為針對AI計算的紫霄，用於視頻處理的滄海，以及面向高性能網路的玄靈。其中，騰訊AI推理晶片紫霄，性能相比業界提升100%，目前已經流片〈試生產〉成功，並順利點亮。

騰訊副總裁、雲與智慧產業事業群COO兼騰訊雲總裁邱躍鵬表示，另外兩款晶片，支援硬體編碼器在世界編碼大賽中獲獎的滄海視頻轉碼晶片，壓縮率相比業界提升30%以上，在新一代國際視頻編解碼標準H.266中，有超過100項技術提案被採納，數量全球領先。

同時，騰訊研發的智慧網卡晶片玄靈相比起業界產品性能提升了4倍。

IT之家報導，此外，騰訊還正式宣佈雲原生作業系統遨馳。

邱躍鵬表示，騰訊在幾年前組建了晶片團隊，目前部分晶片如紫霄已經進入流片（試生產）階段。

騰訊雲與智慧產業事業群CEO湯道生解釋說：騰訊在晶片的投入是需求驅動的。比如AI晶片，騰訊的各種服務，無論to B還是to C，都會設計人工智慧演算法的使用，AI伺服器的規模很大，需要通過自研晶片來降低能耗，讓成本更優。

值得一提的是的，不止騰訊，其它大型互聯網企業最近兩年也紛紛推出自研晶片，此前，百度也宣佈推出AI晶片昆侖，字節跳動也已經低調地啟動了晶片業務。

AI 百度

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