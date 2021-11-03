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陸「清零」政策受質疑 環時：不能放棄 別把中國拖下水

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸不斷的核酸檢測是「清零」的重要工具。圖／新華社
大陸不斷的核酸檢測是「清零」的重要工具。圖／新華社

此波疫情讓大陸堅持「零感染」的「清零」政策受到質疑，不過大陸環球時報發布社評，指出大陸仍要堅持動態清零，對於來自西方的質疑，認為是想把「中國拉下水，讓我們放棄動態清零政策，變得跟他們一樣爛」。

中國大陸的「清零」政策，雖然防堵病毒擴散，但是封城、封市、封街的種種舉措，讓許多民眾犧牲日常生活。比如，雲南的瑞麗長期封城，造成居民大量逃離；其他國家，如新加坡正在考慮讓來自美、德、法與其他國家接種疫苗的旅客提供免隔離。

而大陸的「清零」政策讓外界質疑，是否「清零」政策不只為了人民健康，還有政府的統治正當性？大陸環球時報發布社評，堅持在醫學突破尚未成熟之下，動態清零絕不能放棄。

環球社評指出，每一次發生疫情後實施「清零」都意味著經濟和社會代價，但是不「清零」導致疫情嚴重擴散，代價只會更高。防疫對生活造成影響，一些人有意見，但如果大量人感染，其中很多人死亡，公眾的意見將更大。

社評並強調，中國的動態清零政策決不能放棄，防疫路線不可半途而廢。只要改弦更張為歐美意義上的「與病毒共存」，用不了幾個月，大陸就會全境淪陷。

社評並指，「要動態清零不是哪個國家想做就能做到的，如果能做到，美國和歐洲豈會不想要？問題是他們真的做不到」，並指「美方人口只有中國大陸四分之一，醫療技術發達，但有74萬人因新冠疫情死亡」。

不過社評指，「清零」要不斷總結經驗，要最大限度地減少損失。

疫情 封城

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