中國大陸為何宣布加入DEPA？ 代表一種趨勢

中國大陸國家主席習近平宣布要加入「數字經濟夥伴關係協定」（DEPA），中國大陸商務部研究院電子商務所副主任杜國臣表示，DEPA是一個較新的協議，但是它代表了一個趨勢，在現有貿易和投資協定之外，單獨提出關於數字經濟的協定，這是全球第一個關於數位經濟的重要規則安排。

據陸媒央視新聞報導，DEPA是由新加坡、智利、紐西蘭三國於2020年6月12日線上簽署，旨在加強三國間數字貿易合作並建立相關規範的數位貿易協定。

DEPA包括16個模組，包含商業和貿易便利化、數位產品及相關問題的處理、資料問題、數位身份、新興趨勢和技術、創新與數位經濟、中小企業合作、數字包容等。

其中，商業和貿易便利化涉及無紙化貿易、電子發票、電子支付等；資料問題涉及個人資訊保護、通過電子手段進行的跨境資料流程動、電腦設施的位置等；新興趨勢和技術，涉及金融技術合作、人工智慧、政府採購、競爭政策合作。

杜國臣說，當下無論是投資還是貿易，均越來越多地以數位化形式呈現。數位領域國與國之間規則安排的重要性就愈加凸顯。由此產生的資料跨境流動、數位當地語系化存儲、數位安全、隱私、反壟斷等一系列問題，需要規則和標準來協調。

杜國臣指出，數位經濟、數位貿易在當前全球和區域經濟規則安排，以及全球經濟治理體系中越來越重要。而全球數位經濟規則制定存在兩種趨勢，一種是數位經濟的單獨規則安排，例如DEPA；另一種是RCEP、美墨加協定、CPTPP等區域安排中，包含有電子商務、資料跨境流動、本機存放區等方面的相關章節。

而中國大陸商務部表示，申請加入DEPA，符合中國進一步深化國內改革和擴大高水準對外開放的方向，有助於在新發展格局下與各成員加強數字經濟領域合作、促進創新和可持續發展。