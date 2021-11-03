快訊

888元農遊券第四周中獎號碼11組！怎麼抽、怎麼領QA搶先看

中國大陸為何宣布加入DEPA？ 代表一種趨勢

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國大陸國家主席習近平於2021年10月30日在北京以視訊方式出席二十國集團（G20）領導人第十六次峰會，表示決定申請加入「數位經濟夥伴關係協定(DEPA)」。圖／澎湃新聞
中國大陸國家主席習近平於2021年10月30日在北京以視訊方式出席二十國集團（G20）領導人第十六次峰會，表示決定申請加入「數位經濟夥伴關係協定(DEPA)」。圖／澎湃新聞

中國大陸國家主席習近平宣布要加入「數字經濟夥伴關係協定」（DEPA），中國大陸商務部研究院電子商務所副主任杜國臣表示，DEPA是一個較新的協議，但是它代表了一個趨勢，在現有貿易和投資協定之外，單獨提出關於數字經濟的協定，這是全球第一個關於數位經濟的重要規則安排。

據陸媒央視新聞報導，DEPA是由新加坡、智利、紐西蘭三國於2020年6月12日線上簽署，旨在加強三國間數字貿易合作並建立相關規範的數位貿易協定。

DEPA包括16個模組，包含商業和貿易便利化、數位產品及相關問題的處理、資料問題、數位身份、新興趨勢和技術、創新與數位經濟、中小企業合作、數字包容等。

其中，商業和貿易便利化涉及無紙化貿易、電子發票、電子支付等；資料問題涉及個人資訊保護、通過電子手段進行的跨境資料流程動、電腦設施的位置等；新興趨勢和技術，涉及金融技術合作、人工智慧、政府採購、競爭政策合作。

杜國臣說，當下無論是投資還是貿易，均越來越多地以數位化形式呈現。數位領域國與國之間規則安排的重要性就愈加凸顯。由此產生的資料跨境流動、數位當地語系化存儲、數位安全、隱私、反壟斷等一系列問題，需要規則和標準來協調。

杜國臣指出，數位經濟、數位貿易在當前全球和區域經濟規則安排，以及全球經濟治理體系中越來越重要。而全球數位經濟規則制定存在兩種趨勢，一種是數位經濟的單獨規則安排，例如DEPA；另一種是RCEP、美墨加協定、CPTPP等區域安排中，包含有電子商務、資料跨境流動、本機存放區等方面的相關章節。

而中國大陸商務部表示，申請加入DEPA，符合中國進一步深化國內改革和擴大高水準對外開放的方向，有助於在新發展格局下與各成員加強數字經濟領域合作、促進創新和可持續發展。

電子發票 紐西蘭

延伸閱讀

打台灣？陸澄清人武部召回預備役退伍軍人短信是謠言

上海華山醫院感染科主任：大陸疫情還在高危運行期

搜尋網站雅虎退出大陸 11月起在大陸停止產品及服務

影射陳筱諭選舉是大陸在操盤 立委賴惠員遭判刑4月

相關新聞

中國大陸為何宣布加入DEPA？ 代表一種趨勢

中國大陸國家主席習近平宣布要加入「數字經濟夥伴關係協定」（DEPA），中國大陸商務部研究院電子商務所副主任杜國臣表示，DEPA是...

字節跳動落實「1075」新工時制 員工加班要申請

自8月份取消「大小周」後，字節跳動近日再調整工作時間，從早上10時上班到晚上7時下班，一周工作5天，或成為互聯網圈第一家...

香港迪士尼搶客 煙花匯演將再臨

香港迪士尼宣布，一別四年的迪士尼煙花匯演將再臨，全新構思的匯演定名「迪士尼星夢光影之旅」。

陸進口阿富汗松子 合作邁首步

美國撤出阿富汗之後，國際社會關注中國大陸是否填補當地權力真空。阿富汗向大陸出口的首批共四十五噸松子一日運抵上海，中阿雙方...

字節跳動組改 設六事業部

字節跳動執行長（CEO）梁汝波昨（2）日發布的全員信中表示，字節跳動計畫進行一次重大組織調整，成立六個事業部。其中今日頭...

萬聖節瘋魷魚遊戲 面具、綠色運動衣全靠他們爆肝

剛結束的萬聖節，最暴款的角色莫過於暴紅的「魷魚遊戲」參賽者的綠色運動衣，跟劇中遊戲工作人員的紅色工衣，世界都在火。而這些衣服從何而來？答案是中國的義烏，在10月以「義烏速度」趕工製成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。