北京打壓科技業 雅虎及要塞英雄退出陸市場

美國網路服務公司雅虎（Yahoo）今天表示，公司已退出中國大陸市場。在北京加速打壓科技業之際，雅虎成為最新一個退出中國市場的科技公司。

雅虎在寄給法新社的聲明中指出：「有鑑於中國日益嚴峻的商業和法律環境，雅虎的整套服務自11月1日起將無法在中國大陸使用。」

此外，聲明也提及：「雅虎依然致力於維護我們用戶的權利，以及自由且開放的網路。我們感謝用戶的支持。」

美國遊戲巨擘Epic Games幾天前才表示，在全球最大遊戲市場中國祭出嚴格限制後，公司將關閉熱門遊戲「要塞英雄」（Fortnite）在中國的伺服器。

北京已對多個產業實施範圍廣泛的監管，以加強對經濟的掌控，科技公司首當其衝。長期以來，外國科技公司在中國一直如履薄冰，被迫遵守嚴格在地法律及政府對內容的審查。

近幾週，多家設於美國的公司從中國撤出主要產品，微軟公司（Microsoft）10月宣布，將關閉旗下職場社群平台LinkedIn（領英）中國區版本。