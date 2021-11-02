北京打壓科技業 雅虎及要塞英雄退出陸市場

中央社 / 北京2日綜合外電報導

美國網路服務公司雅虎（Yahoo）今天表示，公司已退出中國大陸市場。在北京加速打壓科技業之際，雅虎成為最新一個退出中國市場的科技公司。

雅虎在寄給法新社的聲明中指出：「有鑑於中國日益嚴峻的商業和法律環境，雅虎的整套服務自11月1日起將無法在中國大陸使用。」

此外，聲明也提及：「雅虎依然致力於維護我們用戶的權利，以及自由且開放的網路。我們感謝用戶的支持。」

美國遊戲巨擘Epic Games幾天前才表示，在全球最大遊戲市場中國祭出嚴格限制後，公司將關閉熱門遊戲「要塞英雄」（Fortnite）在中國的伺服器。

北京已對多個產業實施範圍廣泛的監管，以加強對經濟的掌控，科技公司首當其衝。長期以來，外國科技公司在中國一直如履薄冰，被迫遵守嚴格在地法律及政府對內容的審查。

近幾週，多家設於美國的公司從中國撤出主要產品，微軟公司（Microsoft）10月宣布，將關閉旗下職場社群平台LinkedIn（領英）中國區版本。

美國 北京

延伸閱讀

疫情管制出包民眾回不了家 北京市官員致歉

搜尋網站雅虎退出大陸 11月起在大陸停止產品及服務

不堪監管打壓 中國「要塞英雄」熬3年宣布關服

撤出中國？ 雅虎宣布停止在中國產品及服務

相關新聞

16家台企 入駐進博會常年展示交易平台

連續帶領台灣企業參加三屆上海進博會展的高雄市世貿會展協會（簡稱「高世貿」），這次不僅是第四次參展，2日更攜手16家台企共...

李克強：要對中小企業制定新組合式減稅降費政策

大陸總理李克強表示，當前中國經濟面臨新的下行壓力，要針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降...

中國大陸科技股大漲 受美中貿易緊張局勢緩和的新跡象提振

中國大陸科技股創出三周最大漲幅，追隨隔夜美國同類股漲勢，因市場預期美中貿易緊張局勢緩和將有助於這一受挫的行業。香港恒生科技指數一度上漲4％，勢將結束兩連跌。嗶哩嗶哩和華虹半導體領漲，各自漲幅至少達到8.3％。恒生指數上漲1.9％。

美國去年對陸商品出口 增長18％

美中貿易全國委員會11月1日發布報告稱，美國2020年對華商品出口增長約18%。按國會選區為統計單位，在全美435個選區...

第四屆進博會 五大看點熱力足

第四屆中國國際進口博覽會開幕在即。延續前三屆盛會火爆氛圍，今年進博會從展會規模、參展陣容、活動設置等方面看依然熱力十足，...

大陸百城房價漲幅 近五年新低

9月和10月相繼過去，中國樓市未現成交或供應高峰。樓市「金九銀十」再度失約。中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜11月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。