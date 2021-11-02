16家台企 入駐進博會常年展示交易平台

聯合報 / 特派記者林宸誼／湖北武漢即時報導
高雄市世貿會展協會理事長何玲玲（左），與綠地上海全球商品貿易港代表方洪建文（右）。高世貿/提供
高雄市世貿會展協會理事長何玲玲（左），與綠地上海全球商品貿易港代表方洪建文（右）。高世貿/提供

連續帶領台灣企業參加三屆上海進博會展的高雄市世貿會展協會（簡稱「高世貿」），這次不僅是第四次參展，2日更攜手16家台企共同進駐綠地上海全球商品貿易港台灣地區展示區。

綠地全球商品貿易港，是經上海市商務委認定的進博會「6天+365天」常年展示交易平台，高世貿理事長何玲玲表示，高世貿從首屆就參與盛會，不因疫情動搖參加第四屆進博會的決心，因此如約而至，每家企業皆期盼能搭上進博會的快車，聯通全球貿易。

何玲玲指出，高世貿作為上海綠地的唯一台灣地區招商代表，也帶來多項台灣高知名度商品，期盼綠地全球商品貿易港全方面承接進博會溢出效應和帶動效應、打造「永不落幕的進博會」，為台灣企業享有全產業鏈的服務，也是提升臺灣商品曝光度及拓銷大陸內需市場的重要展會。

這次參展的台灣商品，包括獲得2021年度台灣小姐選拔大賽唯一精油品牌金台灣聯合貿易，跨越食品、製藥兩大行業的統芳生物科技，傳承百年的台中知名糕餅陳允寶泉。

還有外銷歐美美妝品大廠福瑾實業，台灣知名老太陽堂品牌大友食品，穀物麥片的外銷大廠鈺統食品，海苔脆片的外銷大廠鑫品國際，果汁外銷大廠吉津食品，台灣酵素梅代表漢坤國際，知名老媽拌麵代理主璿行銷。

以及台灣傳統柚子参代表宏業集，獲得MIT認證毛巾緻聖興業，外銷保健養生飲品的潤泉國際，台灣知名老楊方塊酥，大溪豆干，台灣特有高山茶金台灣公司。

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