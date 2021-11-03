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山西684座煤礦 滿負荷生產

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

山西省能源局11月1日數據，該省684座生產煤礦正在滿負荷生產，預計全年產量突破12億噸。同時，電煤外運正提速。

中新社報導，隨著中國北方陸續進入供暖季，煤炭緊缺、煤價偏高、電力吃緊成為社會普遍關注焦點。作為煤炭大省，今年1月至9月，山西煤炭產量完成8.85億噸，同比增長13%；10月份以來，日均產量保持在330萬噸以上高位運行，10月24日當天達356.27萬噸峰值。山西省能源局說，該省全年煤炭產量預計突破12億噸。

山西是能源生產大省和外送保障基地，承擔著本省和大陸全國的能源保障重任。2021年，山西省納入中國國家發改委監管的煤炭中長期合同量2.86億噸（不含中煤集團），占中國國家發改委監管總量的三分之一；9月底補簽保供14個省（區、市）四季度煤炭中長期合同量5300萬噸。

其中，2021年1月至9月的煤炭中長期合同量2.14億噸，實際發運量2.05億噸；山西省內發電供熱企業全年中長期合同量1.01億噸，按全年電煤消費1.1億噸測算，截至目前，覆蓋率達九成以上。

「補簽的5300萬噸，截至10月29日已發送882萬噸」。山西省發改委副主任張翔介紹。另據中國（太原）煤炭交易中心數據，截至10月29日，5300萬噸任務量中，已在該中心電商平台累計上線4600萬噸。

價格方面，山西省能源局表示，目前從各煤炭企業上報情況看，5500大卡動力煤坑口價不超過1200元（人民幣）/噸已基本落實到位。

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