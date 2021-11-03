今年前3季 陸互聯網企業市值大降

中國信息通信研究院政策與經濟研究所2日發佈「2021年三季度我國互聯網上市企業運行情況」報告，2021年三季度中國上市互聯網企業市值大幅下降。

報告顯示，2021年三季度，由於國家政策的強力監管以及疫情等不確定性因素影響，中國上市互聯網企業市值大幅下降。截至2021年9月底，中國上市互聯網企業總市值達13.6萬億元（人民幣，下同），環比下降27.8%。

中國市值最大的10家互聯網企業市值佔比上升，占總市值78.1%。至9月底，騰訊市值最大，達3.69萬億元，環比下降20.9%；阿里巴巴市值2.57萬億元，環比下降35.3%；美團市值1.26萬億元，環比下降22.7%。

中國有10家互聯網企業上榜全球互聯網企業市值30強，比上個季度少1家。全球30強中，美國16家，中國10家，日本1家，韓國1家，新加坡1家，巴西1家。

隨著中國疫情得到有效控制，消費娛樂、出行旅遊等各項需求穩步增長，帶動部分互聯網企業營收增長。2021年二季度中國上市互聯網企業總營收9592億元，同比增速為20.4%，較上年同期上升5.23個百分點。中國10家頭部上市互聯網企業二季度營收佔比較一季度上升20.2個百分點，佔比達到84%，集中度上升。

在各項業務中，電子商務、社交/在線社區、遊戲的收入排在前三位，三季度收入佔比達到82.5%，較上個季度上升4.5個百分點。