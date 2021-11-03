聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年前3季 陸互聯網企業市值大降

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國信息通信研究院政策與經濟研究所2日發佈「2021年三季度我國互聯網上市企業運行情況」報告，2021年三季度中國上市互聯網企業市值大幅下降。

報告顯示，2021年三季度，由於國家政策的強力監管以及疫情等不確定性因素影響，中國上市互聯網企業市值大幅下降。截至2021年9月底，中國上市互聯網企業總市值達13.6萬億元（人民幣，下同），環比下降27.8%。

中國市值最大的10家互聯網企業市值佔比上升，占總市值78.1%。至9月底，騰訊市值最大，達3.69萬億元，環比下降20.9%；阿里巴巴市值2.57萬億元，環比下降35.3%；美團市值1.26萬億元，環比下降22.7%。

中國有10家互聯網企業上榜全球互聯網企業市值30強，比上個季度少1家。全球30強中，美國16家，中國10家，日本1家，韓國1家，新加坡1家，巴西1家。

隨著中國疫情得到有效控制，消費娛樂、出行旅遊等各項需求穩步增長，帶動部分互聯網企業營收增長。2021年二季度中國上市互聯網企業總營收9592億元，同比增速為20.4%，較上年同期上升5.23個百分點。中國10家頭部上市互聯網企業二季度營收佔比較一季度上升20.2個百分點，佔比達到84%，集中度上升。

在各項業務中，電子商務、社交/在線社區、遊戲的收入排在前三位，三季度收入佔比達到82.5%，較上個季度上升4.5個百分點。

疫情 人民幣

延伸閱讀

「996」工作模式 打工人吐槽 公司作息表暴紅

陸媒：微信、淘寶、抖音、支付寶恐將受「超級監管」

原型ETF 陸港股搶鏡

「這人」力抗網友：李雲迪像掛著牌子在互聯網上遊街

相關新聞

16家台企 入駐進博會常年展示交易平台

連續帶領台灣企業參加三屆上海進博會展的高雄市世貿會展協會（簡稱「高世貿」），這次不僅是第四次參展，2日更攜手16家台企共...

李克強：要對中小企業制定新組合式減稅降費政策

大陸總理李克強表示，當前中國經濟面臨新的下行壓力，要針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降...

中國大陸科技股大漲 受美中貿易緊張局勢緩和的新跡象提振

中國大陸科技股創出三周最大漲幅，追隨隔夜美國同類股漲勢，因市場預期美中貿易緊張局勢緩和將有助於這一受挫的行業。香港恒生科技指數一度上漲4％，勢將結束兩連跌。嗶哩嗶哩和華虹半導體領漲，各自漲幅至少達到8.3％。恒生指數上漲1.9％。

美國去年對陸商品出口 增長18％

美中貿易全國委員會11月1日發布報告稱，美國2020年對華商品出口增長約18%。按國會選區為統計單位，在全美435個選區...

第四屆進博會 五大看點熱力足

第四屆中國國際進口博覽會開幕在即。延續前三屆盛會火爆氛圍，今年進博會從展會規模、參展陣容、活動設置等方面看依然熱力十足，...

大陸百城房價漲幅 近五年新低

9月和10月相繼過去，中國樓市未現成交或供應高峰。樓市「金九銀十」再度失約。中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜11月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。