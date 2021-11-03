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廣州上月一二手住宅 成交量低迷

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

因調控影響持續且深遠，買家觀望情緒濃厚，10月廣州一二手住宅市場成交量整體持續低迷。　　

網易房產數據中心監控的數據顯示，在9月出現環比小幅反彈後，10月廣州一手住宅網簽成交7160套，環比下降9.38%，同比則大跌超過了四成。從成交區域看，增城區共成交1659套，為全市成交量第一名；而成交套數最少的則是天河區，只成交了40套。　　

雖然一手住宅成交量表現低迷，但在開發商的多種促銷方式的吸引下，仍分流了不少二手住宅的買家。據廣州市房地產中介協會統計，10月廣州共成交二手房5253套，環比下降15.25%，同比下降50.91%。其中黃埔區、荔灣區、番禺區環比下降幅度超過20%；白雲區、越秀區環比下降幅度超過15%。

此外，由於房地產金融環境總體上依舊偏緊，10月二手住宅按揭付款所佔比例由今年4月的65.65%持續下滑至本月的40.45%。

雖然10月仍是傳統樓市旺季，但在持續調控政策影響下，市場觀望情緒濃厚。廣州市房地產中介協會分析，今年以來，樓市政策環境偏緊，近期因二手住房交易參考價以及部分區域將啟動房地產稅試點工作等政策的影響，市場觀望情緒進一步加深。

房地產 二手房

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