廣西外貿進出口創新高 增385外企

中國大陸科技股創出三周最大漲幅，追隨隔夜美國同類股漲勢，因市場預期美中貿易緊張局勢緩和將有助於這一受挫的行業。香港恒生科技指數一度上漲4％，勢將結束兩連跌。嗶哩嗶哩和華虹半導體領漲，各自漲幅至少達到8.3％。恒生指數上漲1.9％。

2021-11-02 22:46