聽新聞
test
0:00 / 0:00
廣西外貿進出口創新高 增385外企
廣西壯族自治區商務廳副廳長李碩2日表示，2021年以來，廣西統籌疫情防控和經濟社會發展，外貿進出口持續高速增長，創歷史同期新高。
當天，廣西壯族自治區人民政府新聞辦公室在南寧市召開發布會，李碩在會上通報稱，今年前三季度，廣西外貿進出口4445.9億元人民幣，同比增長29.3%。新設立外商投資企業385家，增長32.3%，製造業利用外資增長51.6%。
李碩指出，在經濟下行壓力下，上述成績單來之不易。他說，今年以來，為穩住外貿外資基本盤，廣西出台「廣西推進對外貿易創新發展實施方案」、「開展百企入邊行動促進邊境產業發展實施方案」等多項措施，開展外商投資企業百日精準服務活動，協調解決用工用電用能、土地指標等困難。
同時，廣西實行互市商品申報模式改革，擴大互市商品品種，對93種「食藥同源」中藥材簡化通關手續，解決企業進口越南羊難題。邊境貿易、邊境小額貿易、邊民互市貿易規模位列大陸全國第一。
培育外貿新業態方面，廣西擴大創新領域，推動東盟（東協）海外倉建設，支持電商企業在南寧建設面向東盟的物流中心倉，加快建設跨境電商直播基地。廣西自貿試驗區南寧、崇左片區共完成跨境電商進出口交易額66.8億元，同比增長421.4%。
面對友誼關口岸擁堵，海運訂艙難、訂櫃難等問題，廣西加強友誼關通關分流引導，加強對駁船運力以及外貿集裝箱調配，確保香港「天天班」穩定運行，協調開通以廣西為始發地的跨境直達中歐班列。
此外，廣西推動外貿轉型升級基地建設，加大對重點加工貿易企業跟蹤服務，促成南寧市國家加工貿易產業園獲批建設，贏衍光電、鑫爾泰智能科技等重點項目投產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言