保供暖 韓正：多渠道增加電煤、天然氣供給

中國大陸近來能源荒頻傳，缺電外也缺煤。大陸國務院副總理韓正今日到國家電網有限公司調研並主持召開座談會，強調要將今冬明春能源保供作為重點工作抓緊抓實，多渠道增加電煤和天然氣供給，繼續抓好電煤保供穩價，大力推進煤炭清潔利用。

據新華社報導，韓正表示，要儘快把煤電企業發電能力恢復到正常水平，促進非計劃停運發電機組常態化運行，實現應發盡發。政府要依法加強對煤炭價格的調控，加快研究煤電聯動的市場化價格形成機制。

韓正並指出，要堅持宜煤則煤、宜電則電、宜氣則氣，宜集中則集中、宜分散則分散，穩妥有序實施「煤改電」、「煤改氣」。

他說，要鼓勵金融機構保障煤電和供暖企業合理融資需求，加強財税等政策支持，幫助企業緩解階段性困難。要完善能源進出口和儲備管理，高度關注國際能源價格變化，更好引導和穩定市場預期，保證國內能源市場平穩運行。

韓正說，煤電油氣運保障機制要加大工作力度，增強協調的權威性和有效性，及時有效應對新情況新問題。