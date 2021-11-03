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大陸百城房價漲幅 近五年新低

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
今年前10個月中國百城房價累計漲2.49% ，長三角樓市降溫。圖為俯瞰福建福州城區。（中新社）
今年前10個月中國百城房價累計漲2.49% ，長三角樓市降溫。圖為俯瞰福建福州城區。（中新社）

9月和10月相繼過去，中國樓市未現成交或供應高峰。樓市「金九銀十」再度失約。中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜11月1日在一場月度房地產形勢分析會上指出，2021年前10月，中國百城新建住宅價格累計上漲2.49%，漲幅較去年同期收窄0.38個百分點，累計漲幅居近五年同期最低水平。　　

中新社報導，分城市群來看，前10個月，珠三角城市群新房價格累計上漲3.58%，仍居主要城市群首位。百城新建住宅累計漲幅前20位的城市中，珠三角城市占5席，佛山、東莞、廣州等城市新房價格漲幅較高。　　

長三角城市群新房價格今年前10個月累計上漲2.87%，漲幅僅次於珠三角。值得注意的是，10月單月，長三角新房價格出現明顯降溫，環比由漲轉跌，下滑0.03%。　　

房價漲幅收窄的同時，重點城市商品住宅成交量也有所下滑。陳文靜指出，1—10月份，50個城市商品住宅月均成交約3392萬平方米，在去年低基數影響下，同比增長12.9%，較2019同期增長9.9%。10月單月，50城商品住宅成交面積約2528萬平方米，同比降幅超兩成，環比繼續下降，絕對規模處於近五年同期最低水平，市場活躍度持續下滑。　　

交易下滑也與房企推盤力度下降有關。數據顯示，10月份，房企推盤力度減弱，20個代表城市商品住宅月均新批上市面積環比下降超三成，同比下降約10%，供應規模處於近幾年同期低位。　　

展望後市，陳文靜認為，四季度部分城市存在樓市政策微調預期，整體市場有望改善，但政策環境仍較為嚴格，短期市場仍有調整壓力，全國商品房銷售面積和金額同比預計將繼續下降。房價漲幅或將進一步收窄，部分城市房價面臨一定調整壓力。

房地產

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