美國去年對陸商品出口 增長18％

美中貿易全國委員會11月1日發布報告稱，美國2020年對華商品出口增長約18%。按國會選區為統計單位，在全美435個選區，有278個在去年對華商品出口呈增長態勢，占比約64%。

該報告顯示，2020年美國對華商品出口總額達1231億美元，創造了近十年來的第二高點，僅次於2017年的1280億美元。全美有72個國會選區去年出口增長超1億美元。

報告指出，2020年初，美中簽署第一階段經貿協議，為中國市場開放創造了機會。雙方暫停升級關稅，中國建立了強有力的關稅豁免機制，以履行其在該協議下的承諾，美國也建立了一些相應的制度。

報告評價稱，中國的關稅豁免機制符合美中第一階段經貿協議承諾，有助於推動經濟復甦。儘管兩國都保持著對彼此商品的高關稅，中國的關稅豁免機制促進了美國商品的正常流動。

美中貿委會主席艾倫當天發表聲明稱，「我們的數據顯示，中國政府的關稅豁免，使中國買家在多年貿易受阻後，能够根據市場需求購買美國商品，也幫助推動了美國商品向中國許多地區的出口。美中貿委會繼續主張美國和中國各自降低並永久取消所有關稅」。

報告稱，儘管雙邊關係緊張，但對華商品出口的反彈使中國保持了作為美國第三大商品出口市場的地位。在服務貿易出口方面（數據滯後一年），2019年的下降導致中國從美第三大服務出口市場下滑至第四位。

報告指出，對華出口使美國諸多行業受益。美國對華出口最多的商品為油菜籽和穀物、半導體及其零部件、石油和天然氣以及汽車。此外，美國許多地區，特別是大城市、大學城或物流中心，也從旅遊、教育和航運等服務出口中獲得可觀的經濟收益。