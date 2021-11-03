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第四屆進博會 五大看點熱力足

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第四屆進博會開幕在即，國家會展中心（上海）場館出入口綠化和鮮花裝飾工程基本完成。 （中新社）
第四屆進博會開幕在即，國家會展中心（上海）場館出入口綠化和鮮花裝飾工程基本完成。 （中新社）

第四屆中國國際進口博覽會開幕在即。延續前三屆盛會火爆氛圍，今年進博會從展會規模、參展陣容、活動設置等方面看依然熱力十足，呈現五大看點。　　　　

中新社報導，官方介紹，本屆進博會企業展繼續設置食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易六大展區。總展覽面積進一步擴容，達到36.6萬平方米。除美國、日本、德國等發達國家外，更多一帶一路沿線國家、中東歐國家和最不發達國家參展。

與展會規模一同升級的，還有參展陣容「咖位」。本屆進博會，世界500強和行業龍頭參展回頭率超過80%，參展數量超過上屆。全球三大拍賣行、三大時尚高端消費品集團、四大糧商、十大汽車集團、十大工業電氣企業、十大醫療器械企業、十大化妝品企業等悉數參展，預計將有大量新品首發。　

與此同時，展區設置更前沿，專業化程度更高。主辦方聚焦中國發展需要，創新展示題材，設置能源低碳及環保技術、創新孵化等13個專區，聯接優質供給資源和市場迫切需求。並在參展商聯盟框架下成立醫療器械、智慧出行及新能源等14個專業委員會，搭建政企對話與行業交流平台。　　

國家展以「雲上」舉辦的新形式，也讓更多新朋友得以參與其中。官方介紹，共有15個國家首次在國家展亮相，其中，剛果（布）、吉里巴斯、模里西斯、索羅門群島、巴勒斯坦等5個國家是首次參與進博會。參展國遍布五大洲，涵蓋發達國家、發展中國家和最不發達國家，一帶一路沿線國家參與踴躍。　　　　

進博會上，更吸引眼球的往往是「賣手」，但「買手」同樣是主角。本屆進博會可謂供需兩旺，不僅參展國別、企業數量均超過上屆，各地採購商報名也積極踴躍，共有39個交易團、599個分團到會開展專業採購。　　

據統計，境內外註册單位中，企業占比82.6%；境內企業中，民營企業占比64%，中小企業占比70.5%，均保持在較高水平。從行業來源看，專業觀眾來自國民經濟各行業，其中製造業、批發零售業較多，占比均接近30%，與進博會展區行業設置匹配度較高。報名採購商購買力強，年進口額1億美元以上的超過1200家。

一帶一路 中東 吉里巴斯

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