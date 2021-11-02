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大陸國務院副總理：依法加強對煤炭價格的調控

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院副總理韓正。新華社
大陸國務院副總理韓正。新華社

針對煤價、電價高漲等能源議題，大陸國務院副總理韓正2日赴國家電網考察。他在座談會上指出，政府要依法加強對煤炭價格的調控，加快研究煤電聯動的市場化價格形成機制，並鼓勵金融機構保障煤電和供暖企業合理融資需求，加強財稅等政策支持，幫助企業緩解階段性困難。

新華社報導，韓正2日到國家電網考察，了解電力市場化交易、電網營運等情況，並主持召開座談會，要求大陸國家電網充分做好應對出現極寒天氣的預案，有效防範和化解風險隱患，確保經濟社會平穩運行，確保能源安全保供，確保人民溫暖過冬。

韓正指出，要多渠道增加電煤和天然氣供給，繼續做好電煤保供穩價，大力推進煤炭清潔利用，要盡快把煤電企業發電能力恢復到正常水平，促進非計劃停運發電機組常態化運行，實現應發盡發。

韓正說，政府要依法加強對煤炭價格的調控，加快研究煤電聯動的市場化價格形成機制，要有序實施「煤改電」、「煤改氣」，要鼓勵金融機構保障煤電和供暖企業合理融資需求，加強財稅等政策支持，幫助企業緩解階段性困難。

韓正提到，要確保電網安全運行、全社會安全保供，同時，完善能源進出口和儲備管理，高度關注國際能源價格變化，穩定市場預期，保證大陸國內能源市場平穩運行。

考察 電價 國務院

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