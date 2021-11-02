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1.5億網路標案卻用到大陸零件 教育部認了「減價收受」

統一若買下家樂福是否有「壟斷問題」？公平會說話了

搜尋網站雅虎退出大陸 11月起在大陸停止產品及服務

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
雅虎1日起在中國停止公司的產品及服務。（圖／取自36氪）
雅虎1日起在中國停止公司的產品及服務。（圖／取自36氪）

雅虎（Yahoo）中國官網2日發布公告，稱自1日起，用戶無法從中國大陸使用Yahoo的產品與服務，但不影響Yahoo在全球其他地方的產品及服務。

大陸自媒體「站長之家」報導，雅虎Yahoo旗下科技媒體Engadget則宣布，1日起關閉提供簡體中文內容的「Engadget中國版」。據了解，雅虎曾是全球第一的入口搜尋網站，2013年，中國雅虎電子郵件、資訊及社區宣布停止服務，原有團隊將專注於阿里巴巴集團公益事業的傳播。2015年，雅虎宣布關閉雅虎北京全球研發中心。

此外，今年7月5日，軟銀集團與韓國Naver集團合資成立的互聯網業務公司Z Holdings宣布，已同意向美國電信商Verizon通訊支付1785億日元以獲得雅虎品牌和技術在日本的永久使用權。

在出售了搜尋、廣告、電子郵件等業務後，雅虎逐漸轉型為一家投資公司，目前雅虎還持有數量不少的阿里巴巴股票。

雅虎

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