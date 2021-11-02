陸發布醫美廣告執法指南 重點打擊製造「容貌焦慮」等

大陸市場監管總局2日發布醫療美容廣告執法指南的公告，對以下情形進行重點打擊，比如製造容貌焦慮；以人物專訪、新聞報導等形式變相發布醫美廣告；對保健食品、化妝品等宣傳與醫美相關的疾病治療功能等。

據大陸國家市場監管總局關於發布「醫療美容廣告執法指南」的公告指出，此舉目的在規範和加強醫療美容廣告監管，有效維護大陸醫療美容廣告市場秩序，保護消費者合法權益。大陸市場監管部門依法整治各類醫療美容廣告亂象，著力解決危害性大、民眾反映集中的問題。

公告指出，以下情形需重點打擊：例如，違背社會良好風尚，製造「容貌焦慮」，將容貌不佳與「低能」、「懶惰」、「貧窮」等負面評價因素做不當關聯，或者將容貌出眾與「高素質」、「勤奮」、「成功」等積極評價因素做不當關聯。

違反藥品、醫療器材、廣告等法律法規規定，對未經藥品管理部門審批或備案的藥品、醫療器材作廣告；宣傳診療效果或對診療的安全性、功效做保證性承諾。

利用行業協會以及其他社會社團或組織的名義、形象作證明，使用患者名義或者形象進行診療前後效果對比或作證明。

利用廣告代言人為醫療美容做推薦、證明，醫療美容廣告中出現的所謂「推薦官」、「體驗官」等，以自己名義或形象為醫療美容做推薦證明的，應當被認定為廣告代言人。

以介紹健康、養生知識、人物專訪、新聞報導等形式變相發布醫療美容廣告。

對食品、保健食品、消毒產品、化妝品宣傳與醫療美容相關的疾病治療功能。

公告稱，大陸各級市場監管部門要指導、督促網路平台建立健全內部審核機制，在廣告發布、提供互聯網訊息服務過程中，攔截違法違規醫療美容廣告宣傳訊息，網路平台經營者未依法履行平台責任的，市場監管部門依法從嚴查處。