陸零售巨頭高鑫零售稱業務增長未達標 盼下半年持平

受大陸消費放緩及市場競爭激烈等因素影響，阿里巴巴旗下在大陸經營大賣場的高鑫零售可能未能達到今年度業務增長的目標，管理階層2日表示，期望下半年能持平甚至業務正增長。高鑫零售截至9月底六個月中期淨利潤人民幣1.17億元（約新台幣5.17億元），年減高達86%。

路透報導，高鑫零售截至9月底止六個月中期淨利年減86%至人民幣1.17億元人民幣，收入則減5%至人民幣415.34億元（約新台幣1835.8億元）。業績下跌拖累該公司2日股價最多急挫13.55%至3.7港元的近一個月低點，半日收跌13.08%。

高鑫零售CEO林小海在業績發布會上表示，年初給出全年業務指引時，並沒意識到社區團購業務競爭如此激烈，加上疫情及大陸豬肉CPI（消費者物價指數）下降等因素，現在期望下半年能做到業務打平，甚至取得正增長。他也指出，短期內公司盈利難有大幅提升。

他說，高鑫零售未來在線上或線下會取得平衡點，也會繼續在已有門店的大陸城市開店，但在選擇時會較為謹慎。

而對於臨近的「雙11」購物節，林小海坦言，公司做了較大投入，但不期待會較去年有更大的提升，他希望業績能夠打平。

據了解，高鑫零售在大陸以「大潤發」及「歐尚」品牌經營大賣場業務。到9月底為止，高鑫零售在大陸236個城市共擁有491家大賣場、六家中型超市、及68家小型超市。

阿里巴巴透過淘寶中國持有高鑫零售78.7%已發行股本。