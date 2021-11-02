外媒：陸房地產融資「枷鎖」仍在 銀行放貸難卸心防

一名大陸城商行管理階層人士說，「我們近日已經收到當地監管部門的通知，可以適度放鬆房地產方面的授信政策。」近期在大陸金融監管部門的頻頻吹風下，大陸房地產信貸政策環境有所鬆動，但業界人士表示，政策並非真正轉鬆，且制約仍在，金融機構難卸心防，放貸不敢輕舉妄動。

路透報導，下半年以來，大陸房企中國恒大債務危機愈演愈烈，市場對大陸房地產行業的悲觀情緒持續發酵，花樣年、新力控股等企業因融資路徑完全斷裂導致公開債務違約，陽光城等則徘徊在違約邊緣。

雖然近期在大陸金融監管部門的頻頻吹風下，房地產信貸政策環境有所鬆動，但業界人士表示，這只是監管層對今年以來金融機構過於嚴格執行集中度新規進行的「糾偏」，而非政策真正放鬆。

一名大陸資深銀行人士指出，（大陸）監管層的態度已經很清楚，即「中性」，正常的房地產貸款要繼續投放，甚至鼓勵按照年初的計畫增速執行，但今年很多家（銀行）實際增速都是偏低的，「近日信貸投放情況整體已經有所修復。」另一個大型房企人士也表示，最近能明顯感覺到「按揭（抵押）放款確實比以前快了。」

大陸金融監管層在窗口指導金融機構適度放鬆政策的同時，也要求機構「自己把握」空間，在房地產調控主基調未改、集中度新規等多重因素制約下，房地產信貸環境只是邊際寬鬆，「適度」放鬆的「度」如何把控，考驗從業者智慧。

一家中小銀行人士說，「關鍵是『自己把握』，在刹車和油門同時踩下的時候，就要『看手藝了』」。

知情人士表示，上半年，為防止地方性銀行利用大型銀行退出時機爭搶房地產貸款市場占比、限制其相關貸款過快增長，大陸金融監管部門要求部分銀行全部的涉房貸款（包括房地產貸款和個人貸款）增速不得高於一定上限，被業界稱為集中度新規的「第三條紅線」。

另一家中小銀行人士說，「本來想著今年能多放點按揭賺點錢，但『第三條紅線』下來，我們乾脆就叫停了。」

據了解，「第三條紅線」並未在此次窗口指導中有所放鬆，一名接近監管層的人士強調，目前政策目的主要是保持房地產市場平穩、不出現大起大落，而非「放鬆」。而一名房地產行業資深人士提到，目前正處於政策略有轉向的時間點，房企融資需求確實非常強烈，但多數金融機構仍處於觀望狀態，暫時不準備「大幹快上」。