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字節跳動新CEO梁汝波：成立6業務板快 頭條等併入抖音
字節跳動旗下短影音平台TikTok執行長周受資將卸任母公司字節跳動的財務長一職，全力專注營運TikTok。而正式接任字節跳動執行長的梁汝波在發布的全員信中表示，字節跳動計畫進行一次重大組織調整，把業務分拆為六個事業部。
澎湃新聞報導，梁汝波2日宣布組織調整，實行業務BU化（Business Unit，事業單位），成立六個業務板塊：抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok，相關業務板塊負責人均向梁汝波匯報。
據了解，字節跳動將今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科及大陸國內垂直服務業務併入抖音，該板塊負責大陸國內資訊和服務業務的整體發展。
同期，該公司員工發展部門的部分職能轉型為職業教育方向，併入大力教育板塊，該板塊致力於建立終身教育服務體系，覆蓋智慧學習、成人教育、智慧硬體、校園合作等領域。飛書、EE（企業效率部門）、EA（企業應用部門）合併成飛書板塊，聚焦提供企業合作與管理服務。
而火山引擎板塊聚焦打造企業級技術服務雲端平台；朝夕光年板塊負責遊戲研發與發行；TikTok板塊負責TikTok平台業務，同時支持海外電商等延伸業務的發展。
這是字節跳動最新一次組織調整，目的在應對業務變複雜及團隊規模變大的挑戰。
公開數據顯示，字節跳動全球員工數超過11萬人，業務覆蓋超過150個國家與地區。全員信指出，最新的組織調整是基於業務需要，「為了使命驅動，始終創業，保持組織靈活高效，激發創造力。」
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