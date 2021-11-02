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鐵路雙11電商快件運輸啟動

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司表示，1日，國鐵集團正式啟動鐵路「雙11」電商黃金周快件運輸，於11月1日至20日電商網絡購物高峰期，積極適應電商物流小批量、快送達、高附加值的市場需求，充分利用高鐵成網運行、安全快捷等優勢，精準投放多種運力資源，拓展特色服務項目。　　

國鐵集團相關部門負責人表示，今年電商黃金周，鐵路部門綜合考慮市場需求、列車開行、疫情防控等因素，鐵路部門將推出以下運輸服務舉措：　　

一是精準投放運力。根據市場需求和鐵路快運對適運貨物的要求，充分運用載客動車組上的高鐵快運櫃、預留的不售票車廂和普速客車上的行李車、無乘客的高鐵確認列車、鐵路特快貨物班列，更加精準地投放運力。二是拓展特色服務。適應海鮮水產、水果、肉禽蛋奶及熟食製品等生鮮食品特點，主動擴大冷鏈運輸服務範圍，發貨地、覆蓋面、貨源品類等大幅增加。三是確保疫情防控和運輸環境安全。對動車組、普速客車行李車運送的貨物，嚴格執行「收貨驗視、實名登記、過機安檢」安全保障要求。

電商 高鐵 疫情

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