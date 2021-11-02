進博會5日召開 3千企業參展

第四屆中國國際進口博覽會定11月5日至10日在上海召開。中國國際進口博覽局副局長孫成海日前表示，本屆進博會共有58個國家和3個國際組織參加國家展，來自127個國家和地區的近3000家參展商亮相企業展，國別、企業數均超上屆。 中新社報導，上海社會科學院世界經濟研究所副研究員蘇寧表示，進博會已成上海向國際展示軟實力的重要常設窗口。此次展會的參展企業數量再創新高，表明上海在吸引全球經濟運行主體，集聚配置高端要素方面已形成新的優勢和凝聚作用。

金光集團APP（中國）副總裁翟京麗已連續四年參加進博會，她說，進博會為跨國企業提供展示最新科學技術與創新升級產品的機遇，能將最新的產品盡快帶給中國市場和消費者，也能讓企業所具有的高質量發展理念與技術盡快進入中國，助推中國經濟與社會發展，形成「進博效應」良性循環。

科學服務領域世界領導者賽默飛世爾科技也是進博會的四屆元老。延續雙展台形式，聚焦健康生態、健康生活及生物醫藥等中國社會經濟發展熱點，賽默飛將展示其在製藥與生物製藥、醫療健康、學術科研、應用市場等垂直領域的領先科技產品和創新解決方案。

專業化程度越來越高，也成為眾多企業再度參展的關鍵。蘇寧指出，此次進博會在展示規模擴大的同時，展示內容的質量以及專業化程度也更高。這也使得進博會日益成為國際創新與高技術產品重要的交流平台，對上海集聚國際科創主體，吸引更多高技術企業和人才具有重要作用。

「老朋友」齊聚進博會的同時，諸多「新朋友」也慕名而來。來自德國漢堡的拜爾斯道夫將首次參展。拜爾斯道夫中國區企業事務部總經理雷開霆表示，拜爾斯道夫一舉拿下本屆進博會504平方米的超大展位，將攜旗下妮維雅、優色林、確美同等品牌矩陣集體亮相。

日本高絲集團也將首次參加本屆進博會，高絲化妝品銷售（中國）有限公司總經理篠原和行表示，希望通過進博會平台，加速企業及品牌的全球化，進一步提高企業的知名度。此次參展高絲將考慮帶來全球首發的新產品、服務和技術。

本屆進博會將首次設立文物藝術品板塊，有英國、西班牙等11個國家和地區的20家境外機構確認參展，共申報展品178件，申報總貨值達23.5億元人民幣。佳士得、蘇富比、富藝斯等世界重要拍賣行首次集中式參展。