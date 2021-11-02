斗南花卉 產能恢復疫前水平

雲南省昆明市呈貢區政府表示，今年上半年，斗南花卉完成花卉交易量38.69億枝、交易額51.94億元（人民幣，下同），產能恢復到新冠肺炎疫情前水平。

中新社報導，位於昆明滇池邊的斗南村擁有亞洲第一、世界第二的鮮切花交易中心，是中國乃至亞洲鮮切花價格的「風向標」。這裡的花卉出口日本、韓國、新加坡、沙烏地阿拉伯等50多個國家和地區，在中國市場上流通的每10枝鮮花中有7枝來自這裡。

雲南斗南花卉產業集團表示，面對嚴峻的疫情防控形勢，為讓全世界感受「斗南的春天」，廣大花企花商不懈努力、積極應對。在斗南花卉交易市場的每個入口，都能看到查驗健康碼、測量體溫的工作人員，園區工作人員每天都對市場區域進行消毒，花商花企也積極配合各項防疫工作，保證斗南花卉市場交易平穩、安全進行。隨著花卉市場交易趨於平穩，花卉產能也隨之提升。

昆明市呈貢區政府提供的數據顯示，2021年上半年，斗南花卉產能恢復到疫情之前，完成花卉交易量38.69億枝、交易額51.94億元。下半年，呈貢區政府將圍繞十四五規劃明確的目標任務，加快推動花卉形成全產業鏈體系，力爭下半年完成花卉交易量62.29億枝、交易額58.42億元。