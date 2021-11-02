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武漢-欽州-東南亞 鐵海聯運始發

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

武漢─欽州─東南亞鐵海聯運班列」於11月1日由中鐵聯集武漢中心站始發。標誌著湖北正式藉助西部陸海新通道，拓展中部陸海國際大通道，為外貿企業開闢新出海口。

中新社報導，此趟班列滿載紗線、乾香菇、元明粉等產品，貨物來源於武漢、黃石、隨州、襄陽、孝感等地，將於2至3天抵達廣西欽州港後，再換裝海輪駛向越南、泰國、菲律賓、印尼等東南亞國家。全程運輸時間較江海聯運節約8至10天以上。據悉，還有部分之前通過拖車運至深圳等地出海的貨物，也轉乘此趟列車就近發運。

今年以來，為破解湖北本土貨物出口東南亞需求大但海運不暢、船期不穩及倉位難求等問題，武漢漢歐國際與中國鐵路武漢局集團有限公司、中鐵集裝箱公司合作，促成此趟鐵海聯運班列順利開行。

此趟班列成功發運，為湖北武漢建設中部陸海國際大通道開闢新線路，為外貿企業進入東南亞市場提供了新的高效、便捷、優惠物流服務，有利於支撐武漢加快形成國際物流中轉新樞紐。後期，「武漢─欽州─東南亞」鐵海聯運班列將逐漸常態化發運，同時還將拓展「武漢─歐美鐵海聯運線路」，助力湖北貨物更好走出去。

截至目前，漢歐班列共開行了29條穩定的跨境運輸線路，通過陸運、鐵水（海）聯運等方式，初步形成了「聯通歐洲、覆蓋中亞、銜接日韓、連接東盟」的國際多式聯運服務網絡。

武漢 東南亞

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