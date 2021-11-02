港澳台冬春航班 同比降17.9%

中國民航局披露，2021年10月31日至2022年3月26日，中國民航將執行2021/2022年冬春航季航班計畫。今年冬春航季，共有近200家國內外航空公司安排客貨航班計畫每周101658班。其中港澳台航線航班，同比2020/2021年冬春航季下降17.9%。

民航局表示，大陸國內（不含港澳台）航線航班方面，各航空公司共計畫安排國內客貨運航班每周93017班，同比2020/2021年冬春航季增長7.2％。其中，客運航班每周90781班，同比增長7.3％；貨運航班每周2236班，同比增長6.4%。中國國航等22家航空公司計畫在新增的國內51條航線每周共安排704個航班運營，主要涉及成都、重慶、長沙、麗江、迪慶、哈爾濱、濟南、武夷山、瀋陽、固原、張家口等機場間的航線。

港澳台航線航班方面，各航空公司計畫在港澳台航線上每周安排客貨運航班共2469班，同比2020/2021年冬春航季下降17.9%。其中，15家內地航空公司計畫安排客貨運航班每周683班；12家港澳台航空公司計畫安排客貨運航班每周1786班。

國際航線航班方面，國內外航空公司共計畫安排國際客貨運航班每周6172班，同比2020/2021年冬春航季增長21.3%。客運航班每周408班，同比減少21.1%；貨運（含客改貨）航班每周5764班，同比增長28.1%。

其中，國內19家航空公司計畫每周安排客運航班228班，通航34個國家39個城市；國外61家航空公司計畫每周安排客運航班180班，通航47個國家的56個城市。

國內19家航空公司計畫每周安排貨運航班3158班（全貨運2078班、客改貨1080班），通航30個國家55城；國外65家航空公司計畫每周安排貨運航班2606班（全貨運1394班、客改貨1212班），通航42個國家82城。

民航局表示，國際航班換季繼續嚴格落實疫情防控和運輸保障相關要求，客運航班量維持在疫情前的2.2%，優化貨運航線網絡，鼓勵「客改貨」航班運行。