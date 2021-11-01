推特流傳大陸強迫民眾核酸檢測 陸大學查證打臉

社交平台推特近日流傳一段影片，稱大陸在某些城市部署了移動核酸檢測點，隨機抓取民眾強迫接受檢測，若不服從或檢測結果呈陽性，就會被送去集中隔離，有大學1日打臉表示，影片內容雖未進行加工，但有意隱蔽了民眾主動上前進行核酸檢測和接受採訪的畫面。

澎湃新聞報導，影片中，兩名身著防護服的醫務人員和一名肩戴紅袖章的黑衣男子坐在一輛移動藍色三輪敞篷車的車廂內，男子手持喇叭對外播送「移動核酸檢測點，招手即停，進行極速」，隨後，畫面顯示，他們為路旁的一名黃衣女子進行了咽喉拭子檢測。

截至今年10月31日，這支影片在推特上的播放量達4.6萬次，轉發近千次，並獲得近900次按讚。此外，多個推特帳號也發布了類似的影片，播放量也達到數萬次。

該支影片經過上海外國語大學新聞傳播學院查證，在微信上以「移動核酸檢測車」為關鍵字進行搜尋，可以發現一篇由人民網發布的標題為「招手停！移動核酸檢測車開進社區」的文章。

該篇文章發布於10月26日，文章中有一段41秒影片，經過比較，人民網影片的開頭前9秒與推特影片中的畫面內容基本上一致，但兩者在剪輯時間上有差異，推特上的影片有15秒，較人民網的影片多出6秒。

人民網的影片第10至30秒顯示，有大陸民眾在招手停下後進行了核酸檢測，在影片第33秒處，有民眾接受採訪，被問到移動核酸車檢測是否方便時，該民眾回應，「方便，我們市民能夠隨時享受到這種公共待遇（服務）。」

上海外國語大學新聞傳播學院指出，透過比對原影片與推特影片可發現，推特中關於「隨機抓取市民強迫其進行檢測」、「如有市民不服從或檢測呈陽性，將被送去集中隔離」的言論均為不實訊息。儘管推特上的影片並未對原影片中對應的內容進行深度加工，卻有意隱蔽了民眾主動上前進行核酸檢測的畫面和接受採訪的畫面，傳播訊息並不完整。

人民網發布的文章介紹，10月24到25日，大陸甘肅省蘭州市開展了為期兩天的第二輪核酸檢測工作，在城關區酒泉路街道暢家巷社區，由「社工委」成員組建的移動核酸檢測「招手停」開始運行，為轄區居民提供流動式核酸檢測服務。該服務的初衷是為了便民，而非隨機抓取民眾強迫接受檢測。