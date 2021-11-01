大陸央行旗下媒體喊話：房地產信貸政策環境正改善

近期大陸房地產企業屢傳債務、資金斷鏈危機，受到各界關注。對此，中國人民銀行（大陸央行）旗下媒體《金融時報》1日出面信心喊話，刊文表示從大陸中央和金融管理部門近期的表態來看，大陸的房地產信貸政策環境將會有一定程度的改善。

文章舉例，人行在9月召開的貨幣政策委員會2021年第三季度例會上，明確提出「兩個維護」，接著大陸國務院副總理劉鶴在10月表示，房地產合理資金需求正在得到滿足。人行副行長潘功勝也說，對於房地產市場，金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為逐步得以矯正。

在此之下，《金融時報》刊文稱，大陸一直堅持「房住不炒」定位和「三穩」即穩地價、穩房價、穩預期的房地產調控總基調，去年提出房企融資管理「三道紅線」，已經讓行業降槓桿效果顯現，只是在具體落實中，「出現了局部的偏差」。

文章表示，一些金融機構對要求「紅檔」企業有息負債餘額不得新增，誤解為銀行不得新發放開發貸款，造成一些房企資金鍊緊繃，另少數城市政策「一刀切」，導致居民首套房或改善型住房等合理需求無法得到滿足。

文章強調，人民銀行近期在各地，已對準確把握房地產金融審慎管理政策要求、穩健展開房地產貸款業務，和保持房地產信貸平穩有序投放等內容進行了傳達，部分地區人民銀行分支行開始根據當地情況，進行窗口指導。

以目前的情況來看，《金融時報》文章表示，更多機構的房地產信貸調整，在總量控制情況下進行跨區域調節。文章並指稱，從中長期看，大陸房地產調控的大方向不會發生改變，隨著房地產市場從增量開發轉向存量運營，在現有監管制度下，房地產行業資金也會更多流向有產業支撐和吸引人口流動優勢的地區，未來，金融資源投向房地產行業的佔比有望進一步降低，將更多讓位於對製造業、技術創新、鄉村振興等領域的支持。