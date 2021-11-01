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陸房企當代置業賣資產求生 融創30億接盤

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸房地產公司當代置業近期面臨債務危機。取自觀點地產網
大陸房地產公司當代置業近期面臨債務危機。取自觀點地產網

中國大陸持續有房地產企業爆出資金斷鏈危機，透過兜售資產求生。據融創服務和當代置業旗下物業公司第一服務控股1日聯合公告，前者以人民幣6.92億元（約新台幣30.3億），溢價收購後者3.22億股股份，佔已發行股本的32.22%。在此之前，當代置業被爆出債券違約等流動性危機。

根據聯合公告，融創服務以總額人民幣6.92億元，收購第一服務3.22億股股份，每股作價人民幣2.15元，換算較第一服務昨日收盤價溢價91%。在此之下，第一服務於1日早復牌交易後，截至發稿，股價大漲56.2%，報港幣2.14元。

當代置業是一間總部位於北京的房地產公司，於2000年成立，2013年在香港掛牌上市，曾為列大陸百強房企之一，但近年資產負債率一直很高，截至2021年6月底，當代置業剔除預收款後的資產負債率為83%，淨負債率93%，非受限現金短債比1.46，踩中一道紅線，保持「黃檔」。第一服務是當代置業旗下提供物業服務的上市公司

在此之下，當代置業曾於10月11日表示，希望推遲一筆票面利率12.85%的債券償還日期，而後10月21日，該公司在港交所停牌，稱待刊發一份載有公司內幕消息的公告。

本次接盤第一服務股份的融創服務，是2020年11月由融創中國分拆上市，主要在中國大陸提供物業管理服務及增值服務的一間上市公司，截至發稿，融創服務股價現報港幣15.7元，跌福0.51%。

融創服務在收購公告中表示，融創服務可能會向第一服務控股提出無條件強制性現金要約收購，在寄發綜合文件後四個月內，融創服務將收購不少於90%的要約股份及90%無利害關係股份，此後以強制性收購第一服務控股未根據要約收購的股份。

融創服務表示，完成強制性收購時，第一服務控股將成為融創服務的全資附屬公司，屆時將向港交所作出撤銷股份上市的申請。

目前，當代置業股票仍處於停牌狀態，在此之前，截自10月20日收盤，當代置業報港幣0.38元，市值剩港幣10.48億元，今年迄今股價已縮水了56.82%。

人民幣 房地產 上市公司

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