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天貓「雙11」開售首小時 逾2千品牌成交額超去年全天

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
天貓「雙11」開售首日第一個小時，超過2600個品牌的成交金額就超過去年全天。（圖／取自華夏時報）
天貓「雙11」開售首日第一個小時，超過2600個品牌的成交金額就超過去年全天。（圖／取自華夏時報）

大陸一年一度的電商界盛事「雙11」購物節來臨，消費力大爆發，據不完全統計，阿里巴巴旗下天貓「雙11」開售的首日第一個小時，超過2600個品牌的成交金額就超過去年全天，五菱宏光只需1分鐘、蘋果手機4分鐘、小鵬汽車5分鐘開賣就超過去年全天金額。

華夏時報報導，多家品牌負責人表示，「去年一整天，今年只要一小時，爆發力相當可以！」今年天貓雙11成交表現超出預期。尤其大陸國貨品牌表現搶眼。鴻星爾克、五菱汽車、小鵬汽車、薇諾娜、雲鯨、添可、林氏木業、牧高笛、回力、蕉下、褚橙、方回春堂、太平鳥、bosie等國貨品牌，在開售1小時內就超過了去年全天的銷售金額。

開售第一天凌晨1點剛過，大陸河南商家李軻就激動地公布了第一天銷售金額，他說：「2分38秒追上了去年雙11的第一個小時，30分鐘追上了去年雙11整天的銷售金額。我們小不要緊，我們在努力。」今年是他帶領團隊第二次參加雙11。

全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發布的「2021『雙十一』前瞻報告」顯示，半數受訪的大陸消費者預計今年『雙十一』將花費超過人民幣3000元。而據億邦動力對外發布的「2021品牌企業雙十一大促洞察報告」顯示，半數以上品牌商家預計今年雙十一成交金額將超過人民幣1000萬（約新台幣4410萬元），其中預估成交超過人民幣1億元（約新台幣4.41億元）的商家比例為13.16%。

天貓雙11大力刺激今年雙11「狂歡」買氣，為消費者推出許多新功能，不僅降低湊單（指需要同時購買多件不同的商品，一起下單合併付款）門檻，還上線一鍵分享購物車、為老年人設立專屬會場等。

雙11 品牌 人民幣

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