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陸媒：房地產信貸政策改善 中長期調控未變
人行（大陸央行）主管媒體大陸「金融時報」1日發文指出，大陸房地產信貸政策環境將有一定程度的改善，央行近期在大陸各地已對準確把握房地產金融審慎管理政策要求、穩健開展房地產貸款業務和保持房地產信貸平穩有序投放等內容進行傳達，但文章強調，中長期來看房地產調控的大方向不會發生改變。
大陸金融時報這篇題為「房地產信貸政策環境正在改善」的文章指出，（大陸）央行近期在各地已對準確把握房地產金融審慎管理政策要求、穩健開展房地產貸款業務和保持房地產信貸平穩有序投放等內容進行了傳達，部分地區央行分支行開始根據當地情況進行窗口指導。
不過，文章也強調，隨著（大陸）房地產市場從增量開發轉向存量運營，在現有監管制度下，房地產行業資金也會更多流向有產業支撐和吸引人口流動優勢的地區。未來，金融資源投向房地產行業的占比有望進一步降低，將更多的支持製造業、技術創新、鄉村振興等領域。
文章提出，信貸政策傳導機制需要進一步完善，金融管理部門近期的引導也可以被看作是對「房住不炒」定位和「三穩」調控基調的進一步貫徹。
大陸中央和金融管理部門近期就房地產市場接連表態。人行金融市場司司長鄒瀾日前表示，恒大問題在房地產行業是個別現象，金融部門將配合大陸住建部和地方政府做好項目復工的金融支持；人行、銀保監會已召開房地產金融工作座談會，指導主要銀行保持房地產信貸平穩有序投放。
大陸國務院副總理劉鶴日前則表示，目前房地產市場出現了個別問題，但風險整體可控，合理的資金需求正在獲得滿足，市場健康發展的整體態勢不會改變。
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