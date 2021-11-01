內需轉強 10月財新中國製造業PMI重返擴張區間

雖然限電、原物料短缺拖累生產，但受益於需求改善等，財新1日公布10月財新大陸製造業PMI為50.6，較9月回升0.6個百分點，重返擴張區間，為四個月最高，顯示大陸製造業整體保持擴張趨勢。

財新網報導，這個走勢與大陸國家統計局公布的製造業PMI不一致，後者為49.2，低於9月0.4個百分點，連續兩個月位於收縮區間。

從財新中國製造業PMI來看，10月製造業運行呈現需求強、供給弱的特徵。生產指數較9月下降，連續三個月位於收縮區間，企業普遍反映，限電、原物料短缺和成本上揚等因素在第四季初制約了產出。

10月新增訂單指數在擴張區間上行，升至四個月來高點，需求回升主要受到內需轉強驅動，外需則依然疲弱，新增出口訂單指數連續三個月位於收縮區間。對於出口訂單減少的原因，企業普遍表示，銷售困難、疫情導致交貨受阻，還有部分企業反映銷售價格上揚帶來負面影響。

而通貨膨脹壓力繼續高企，10月製造業購進價格指數大幅抬升至2017年以來高點，連續17個月位於擴張區間，顯示原物料價格大幅上漲、能源價格快速上升及運費增加等，共同推高了大陸製造業企業成本。

同期出廠價格指數也創下近五個月新高，反映成本端壓力已部分傳導至下游，企業隨之提高銷售價格。數據顯示，中間品銷售價格漲幅最快，消費品最慢。

受到需求強、供給弱、限電、原物料短缺、價格上漲及物流阻斷等多重因素影響，大陸製造業企業大幅減少採購量，原物料庫存隨之下降。10月採購量指數和原物料庫存指數分別創去年3月和4月以來新低。

對於未來一年的生產前景，企業普遍持增長預期，產出預期指數在10月遠高於榮枯線。然而，樂觀度較9月微降，部分企業對供應鏈持續受阻和成本上揚感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月大陸製造業景氣度回升，但經濟下行壓力依然存在。疫情好轉對製造業的影響有所減弱，內需獲得提振，供給約束成為影響經濟運行的首要因素。製造業企業購進價格上漲速度遠超於出廠價格的情況已持續數月，下游企業夾縫中生產壓力突顯。