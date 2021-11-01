香港預估 今年經濟增長近6.5%

香港政府財政司司長陳茂波31日發布網誌表示，香港經濟保持穩健復甦態勢，預計今年第三季度經濟增長數字仍然不俗，全年經濟增長將接近6.5%。

新華社報導，陳茂波表示，香港經濟改善受惠於上半年強勁的貨物出口、固定投資重拾動力。隨著全球推展疫苗接種，部分主要經濟體重啟經濟，中國大陸經濟穩健復甦，香港貨物出口總值在上半年急升30%，其後動力雖略為放緩，但第三季度增幅仍達22.7%。

陳茂波表示，出口表現強勁，內需動力逐漸恢復，帶動香港經濟在上半年同比增長7.8%。從相關指標來看，相信將於11月1日公布的第三季度經濟增長數字仍然不俗。但考慮到上半年經濟反彈速度遠較預期強勁，加上去年下半年比較基數較高，第三季度經濟同比增幅應會低於上半年。

此外，經季節性調整的香港失業率由今年初7.2%的17年高位大幅回落至第二季度的5.5%，在第三季度進一步下跌至4.5%，是去年第一季度以來的低位。受疫情影響嚴重的零售、住宿和餐飲服務業的就業人數亦觸底回升，合計在第三季度同比上升3.5%。