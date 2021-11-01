大陸最大海上風電 首標段主體已完工

中國鐵建股份有限公司披露，10月30日，由中國鐵建港航局承建的啟東海上風電H3標段最後一台風機順利安裝，標誌中國大陸單體容量最大的海上風電項目首個標段主體工程順利完工。

中新社報導，啟東海上風電項目位於江蘇啟東近海海域，場區中心離岸距離約37公里，規劃海域面積43平方公里，是啟東市首個海上風電項目，也是中國大陸單體容量最大、風機安裝種類最多的海上風電項目，共分為三個標段，總裝機容量超過800兆瓦。

據中國鐵建港航局表示，該項目施工海域地處長江入海口，複雜的氣象、地質條件和惡劣的海況增加了海上施工難度，加之項目工期緊、船機資源緊張，給施工組織帶來了更大困難。

為確保現場施工順利推進，項目部積極實施科技創新，針對施工過程中存在的鋼管樁翻身難、易溜樁等問題，優化施工工藝，改進葉片輪轂組對方式，並設計製造了塔筒專用吊裝工具和葉片安裝吊架等提高施工效率，降低安全風險，技術成果獲得多項中國大陸國家專利。

中國鐵建港航局表示，該項目建成後年上網電量可達22億千瓦時，將超過啟東市全年用電量的一半，與傳統煤電相比每年可節約標煤73萬噸，減少二氧化碳排放162萬噸，減少煙塵排放144萬噸，對促進江蘇省能源結構綠色低碳轉型，實現「碳達峰」「碳中和」戰略目標具有重要意義。